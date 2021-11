Il Volo. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 10 Novembre 2021? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Qual è stata l’offerta televisiva di ieri, 10 Novembre 2021, e quali sono stati i dati di ascolto?

Su Rai Uno è andato in onda l’evento musicale “Il Volo – Tributo a Ennio Morricone” con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble dall’Arena di Verona in occasione del compleanno del grande Maestro, scomparso l’anno scorso. Rai Due ha messo in onda la fiction “Il cacciatore 3” (puntata dal titolo “La caccia invisivile”). Su Rai Tre Federica Sciarelli è stata al timone del programma storico dedicato alle persone scomparse “Chi l’ha visto?”.

Canale 5 ha proposto la miniserie in prima visione “Storia di una famiglia perbene”, con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Su Italia 1 è stato trasmesso il film d’azione “Suicide Squad” con Margot Robbie, Scott Eastwood, Will Smith e Cara Delevingne. Rete Quattro ha proposto “Zona Bianca”, programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi.

Il Volo: come sono andati gli ascolti tv del 10 Novembre 2021

Il vincitore della serata del 10 Novembre 2021 è “Storia di una Famiglia Perbene” con Giuseppe Zeno che ha interessato 3.538.000 spettatori con uno share del 17.7%.

Al secondo posto, a pochissima distanza, troviamo il film “Il Volo – Tributo a Ennio Morricone” che ha appassionato 3.322.000 spettatori pari al 16.6% di share.

Scopriamo gli altri dati:

Rai Due: “Il Cacciatore 3”– 917.000 spettatori pari al 4.1% di share.

Rai3: “Chi l’ha Visto?” – 1.947.000 con il 9.6% di share.

Rete Quattro: “Zona Bianca” – 573.000 spettatori con il 3.3% di share.

Italia 1: “Suicide Squad” – 1.368.000 spettatori pari al 6.3%. di share.

Tv8 : “X Factor” – 329.000 spettatori con il 1.8% di share.

La7: “Non è l’Arena” – 799.000 spettatori con uno share del 4.7%.

Nove: “Accordi & Disaccordi” – 331.000 spettatori con l’1.5% di share.

Stasera, 11 Novembre, vedremo su Rai Uno la fiction “Un professore”. Rai tre trasmetterà “Che fine ha fatto Baby Jane? – Una, nessuna, Katharina”, intervista della giornalista Franca Leosini a Katharina Miroslawa, condannata nel 1993 a 21 anni e 6 mesi di reclusione come mandante dell’omicidio dell’amante Carlo Mazza. Su Canale 5 troveremo il one woman show “D’Iva” con Iva Zanicchi e su Rete 4 il programma di approfondimento giornalistico “Dritto e rovescio”.