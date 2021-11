Con Rosalinda Celentano ogni giorno è una scoperta, i fan la ammirano e la seguono sui social dove non fa altro che sorprendere

Rosalinda Celentano è una dei figli di Adriano Celentano e Claudia Mori ed anche lei fa parte del mondo dello spettacolo. E’ un’artista a trecentosessanta gradi: ha interpretato il Diavolo nella Passione di Cristo, negli anni ’90 ha partecipato al “Festival di Sanremo”, conquistando la finale nella sezione giovani della gara. Successivamente ha vinto l’ultima edizione del “Festivalbar” con Disco verde.

Di recente ha partecipato a “Ballando con le stelle” dove si è rivelata una forza della natura e una ballerina provetta. Ha lavorato a fianco di Tinna Hoffman e insieme hanno dato vita a grandi performance.

Rosalinda Celentano, spunta una nuova passione – VIDEO

Non è molto attiva sui social, odia farsi riprendere e sfoggiare foto e video con i fan che la seguono. Ogni tanto, però, fa un’eccezione e condivide con loro alcuni momenti delle sue giornate o di eventi speciali.

Su Instagram vanta di quasi diciottomila follower che con passione la ammirano per la sua grandiosità e il talento unico. Rosalinda Celentano ne ha passate tante e superate tutte con coraggio e determinazione.

Il web oggi ha scoperto un altro lato dell’artista: la sua passione per il pianoforte. Sui social, infatti, ha pubblicato un video dove mostra tutta la sua bravura. “Anima bella” è uno dei primi commenti che si legge sotto al post e poi ancora “Un incanto tu”.

Grazie a “Ballando con le stelle”, la Celentano è rifiorita ed ora si mostra agli altri per quella che è: una persona genuina, semplice e dalle mille qualità. Non ha più voglia di nascondersi, è arrivato il momento di mettere in vista tutti quei lati fino ad oggi pensati come un tabù da sconfiggere.