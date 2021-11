Justine Mattera fa scoppiare i cuori dei suoi fan, la foto è molto sensuale ed il buongiorno diventa un incubo.

Justine Mattera è una donna forte che sa regalare forti emozioni ai suoi fan, negli anni è stata una colonna portante per la televisione italiana, di recente ha deciso di dedicarsi anima e corpo ai social ed il successo è strepitoso.

Nata a New York (America) nel 1971, conduce una vita serena che dedica prevalentemente allo studio ed allo sport. Dopo la Laurea in Letteratura italiana e inglese alla Stanford University si trasferisce in Italia per specializzarsi in Lingua e letteratura italiana e Storia dell’arte all’Università degli Studi di Firenze.

E’ in questo periodo, dopo il 1994, che Justine per mantenersi agli studi si avvicina al mondo dello spettacolo, ed inizia a lavorare come cubista e fotomodella. In una discoteca viene notata dal produttore e Dj Joe T. Vannelli che avviò la sua carriera nel mondo della televisione.

La sua freschezza, il suo accento americano, la sua bellezza e competenza, hanno fatto di Justine una delle donne più apprezzate nel panorama artistico, conquistando il podio tra le showgirl per eccellenza.

Justine Mattera si accarezza dolcemente, i fan non reggono ed esplodono

