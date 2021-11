Katia Follesa cattura l’attenzione di milioni di fan, la maggior parte si rivedono in lei. E’ un tripudio di emozioni tutte al femminile.

Katiuscia Follesa in arte Katia, è una comica italiana che deve il suo successo al programma “Zelig”, nelle sue apparizioni interpretava una parodia del programma più amato dagli italiani, “Uomini e Donne”, condotto da Maria De Filippi ed in onda su Canale 5. In quest’occasione il suo “Brava, brava, brava” diventa virale e per anni lo sfottò è stato un vero e proprio mood.

Negli anni la sua carriera si è arricchita di momenti e traguardi bellissimi, molteplici soddisfazioni hanno colorato la sua vita anche alla conduzione di alcuni programmi televisivi.

Katia è un’artista molto apprezzata nel mondo dello spettacolo, mette in scena il vero, scardinandosi dagli stereotipi della donna di spettacolo perfetta e quasi irraggiungibile che negli anni abbiamo visto imposta ovunque.

La comica è molto seguita su Instagram dove vanta 1,6 mila follower, tutti l’apprezzano per quella che è, una persona speciale che non ha paura di mettersi a nudo.

Katia Follesa si confessa e diventa l’eroina di tutte

Nella giornata di ieri, il noto brand Intimissimi ha organizzato il talk Self love is first Love, un evento pensato e dedicato alle donne, specie a quelle che lavorano con il proprio corpo sotto i riflettori e sui social.

Un incontro che ha visto diverse donne del mondo dello spettacolo protagoniste in un salotto in stile chiacchierata tra amiche. Presente Chiara Ferragni, Tia Taylor, Cristina Fogazzi, Ludovica Comello, Carlotta Ferlito, Francesca Crescentini e Katia Follesa. Tutte queste donne hanno avuto la possibilità di esprimersi sull’argomento body postive, grazie a Sara Doni e Nicoletta Romanazzi, che hanno spiegato ed introdotto le dinamiche psicologiche che si creano tra chi scrive (sui social) e chi legge (sui social).

L’incontro è stato proficuo, diversi spunti di riflessione hanno rassicurato tutte le donne, anche quelle che non fanno parte del mondo dello spettacolo. Non esistono persone perfette, solo donne che si accettano per quelle che sono e che valorizzano i loro pregi senza dimenticare i difetti, quelli che realmente fanno la differenza.

Dopo l’evento, Katia ha voluto manifestare il suo stato d’animo al mondo: “…Sono cresciuta piena di difetti, di imperfezioni, e di sguardi giudicanti…ma ho scoperto la mia vulnerabilità e me ne sono innamorata. Ho fatto delle mie debolezze il mio punto di forza e con l’autoironia ho imparato a far sorridere le pance. Sono quella che sono. Sono fiera di me.”

Un lunghissimo post di cui vi abbiamo postato solo un estratto, le parole scritte con il cuore hanno emozionato milioni di donne, il commento più ricorrente è stato: “Sei tutte noi”, a sugellare il fatto che tutte, chi più e chi meno, hanno condotto le stesse battaglie di Katia.