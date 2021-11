Il décolleté mozzafiato di Laura Cremaschi è messo in risalto da una scollatura vertiginosa, il suo nuovo look avrà subito un successo spropositato.

La showgirl Laura Cremaschi, conosciuta sul web anche sotto lo pseudonimo di “Cremaschina”, oggi ha sfoggiato un look “più sexy” del solito. La soubrette bergamasca, celebre presenza nella trasmissione di “Avanti Un Altro“, dimostra di essere molto amata dal pubblico del piccolo schermo, ed altrettanto su quello dei social.

Classe 1987, e nata sotto il segno del Capricorno, la sensuale “Bonas” ha esordito nel mondo dello spettacolo nei panni di modella, divenendo al contempo un interessante punto di riferimento per i suoi fan su Instagram. Visto il suo interesse per la moda, quanto per i parere sugli esiti delle sfide calcistiche della Serie A, Laura è riuscita col tempo a far accrescere costantemente il suo pubblico. Ad oggi la soubrette vanta ben 1 milione di follower sul suo account.

“Che belle…” Laura Cremaschi scollatura strepitosa in total green, è sempre più sexy – FOTO

