“Ho terminato le parole a mia disposizione” Levante, fuori il décolleté: la scollatura profondissima fa sognare – FOTO

Levante, scollatura profondissima per l’artista protagonista di uno shooting che la rende ancora più irresistibile.

Sempre molto apprezzata Levante, l’artista siciliana che prossimamente diventerà mamma per la prima volta. Nonostante il pancino cresca sempre più, la cantante ama comunque essere presente sui social per condividere ogni scatto artistico che la mostra in tutta la sua naturalezza. Già in più occasioni Levante aveva riscoperto alcuni scatti – quando ancora non era in attesa – e condividerli.

I fans sono sempre pronti ad accogliere ogni foto e video che ben immortala l’artista dalla voce sofisticata e potente nonché promotrice di uno stile tutto suo, dal gusto retrò ma adattandoli ai nostri giorni. Risultato impeccabile.

Levante, fuori il décolleté: l’abito dalla scollatura profondissima non lascia dubbi

Bellissima e intrigante come sempre Levante, qui la cantante si trova al centro di uno shooting fotografico per promuovere un brand di accessori. Il post comprende due foto, una a figura intera ed una che è più un primo piano. L‘abito in raso di colore violetto prettamente estivo – così come la pelle super abbronzata dell’artista – si adatta perfettamente al suo incarnato.

Le foto sono bellissime, scattate in uno dei tanti incantevoli angoli della Sicilia. Gli accessori si rifanno alla storia di Polifemo che la stessa rappresenta in didascalia. I commenti sono tantissimi, anche stavolta: “Perdonami Claudia, ho terminato le parole a mia disposizione 😂❤️” scrive un fan ammaliato dalla bellezza squisitamente mediterranea di Levante.

Oltre al fascino artistico, vi è una celata forma di erotismo. Sarà lo sguardo intenso, arricchito da un abito la cui scollatura profondissima fa sognare, ecco perché i followers ammettono di aver perso ogni parola…c’è solo da contemplare.

Levante ha sempre avuto questo stile alternativo, diverso dalle altre ed anche una forte seduzione che va oltre i canoni oggi presenti (spesso eccessivi). L’artista originaria di Caltagirone invece propone tutto in una chiave assolutamente diversa che lascia piacevolmente stupiti.