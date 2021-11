Francesco Renga ammette i suoi sentimenti, la commozione dell’artista, le rivelazioni su Ambra Angiolini e sul suo passato travolgono la Toffanin.

Il noto salottino televisivo di “Verissimo” ha accolto con affetto nella sua ultima puntata di sabato, 7 novembre, il cantautore Francesco Renga. L’emozionante intervista, portata avanti dalla sua conduttrice, Silvia Toffanin, ha lasciato emergere in diretta delle questioni mai toccate prima d’ora.

In mordente correlazione con quanto accaduto in queste ultime settimane alla sua ex partner in amore, l’attrice Ambra Angiolini, Renga ha desiderato aprire una profonda parentesi sul suo passato, concentrandosi infine sugli inevitabili strascichi che le scelte intraprese da entrambi abbiano apportato sulla sua vita. I telespettatori saranno presto d’accordo con la conclusiva reazione della Toffanin a suddette spiazzanti dichiarazioni.

“Le parole mai dette” Francesco Renga parla di Ambra Angiolini, di sasso la Toffanin – il VIDEO

“E’ sempre una sconfitta” ammette il cantautore. “Quando finisce una grande storia d’amore […] il senso di colpa per i figli” può essere pericoloso dal momento che esorterebbe i genitori ad assecondarli più del dovuto. Nel coinvolgere poi la sua ex partner, Renga, aggiungerà come essa sia stata “molto più brava” di lui in questi frangenti.

“Non smetteremo mai di essere una famiglia“, nonostante i cambiamenti. All’inizio tra i due “ci sono stati degli attriti“, ma adesso Renga sa come “la cosa più bella sia il rispetto dei ruoli e della felicità altrui“. In seguito l’artista racconterà anche del suo rapporto con il papà scomparso recentemente. E con il quale egli afferma oggi, totalmente immerso nel ruolo di genitore, di riconoscere infiniti punti in comune.

“Le parole mai dette” dell’artista canoro riguarderanno anche i suoi figli in un parallelismo che sarà molto legato ai ricordi della sua stessa gioventù. “Sto lavorando a un album dopo tanto tempo. Mia figlia mi dà le indicazioni giuste“. “L’importante” per Francesco, e per la sua tribù, resta di continuare a dare liberamente sfogo alle proprie emozioni. Perciò, secondo il suo punto di vista, “quello che possiamo fare in questo momento è scrivere, creare“. “Guardare mio figlio in motorino mi fa capire mio padre” ha voluto così avviarsi verso un’esaustiva conclusione, il cantautore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

E non senza ricevere un più che dimostrato consenso dalla padrona di casa. In fin dei conti “noi siamo quello che i nostri genitori sono stati per noi“.