Michela Quattrociocche, trasparenze bollenti e primo piano da infarto. L’attrice in bianco e nera infiamma Instagram: bellezza disarmante

La travolgente bellezza di Michela Quattrociocche è di una straordinarietà evidente, tanto da permetterle di accedere al mondo del cinema appena maggiorenne. Il suo sogno di diventare un’attrice famosa si concretizza nella celebre parte di “Niki” nel film generazionale “Scusa ma ti chiamo amore“, dove recita al fianco di un affermatissimo Raoul Bova. La pellicola raccoglie grande riscontro, merito degli affiatati protagonisti, ai quali viene proposto il sequel “Scusa ma ti voglio sposare“, che non delude le aspettative.

Seguono diverse esperienze per la precoce attrice, che nel frattempo realizza anche diversi obiettivi personali: si sposa con l’ex calciatore Alberto Aquilani, con il quale condivide la nascita delle due figlie, nate rispettivamente nel 2011 e 2014, per poi separarsi nel corso del 2020. Madre dedita e presente, pubblica sui social molti scatti che raccontano la sua felice quotidianità, che condivide con un nuovo amore: Giovanni Naldi, imprenditore di successo.

Ma la pagina Instagram dell’attrice è anche un collage di scatti seducenti, dove quell’immagine così sbalorditiva che ben presto si è fatta notare, splende più che mai. L’ultimo post è un vero colpo al cuore per i fan, che possono ammirarla in una versione “vedo non vedo” conturbante.

Michela Quattrociocche, misteriosa e seducente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🖤MIKY🖤 (@michelaquattrociocche)

Michela Quattrociocche blocca Instagram con due scatti della sua figura che supera la fantasia, per approdare nel territorio della perfezione delle forme. In bianco e nero riesce a colorare le emozioni degli utenti, che ipnotizzati dal suo fascino misterioso non riescono a distogliere lo sguardo dalle immagini.

I lunghi capelli scuri sono la perfetta cornice per i lineamenti incantevoli dell’attrice, dove gli occhi grandi e profondi catturano la maggiore attenzione. L’outfit le conferisce una nota ancora più intrigante, attraverso le trasparenze della camicetta con maniche a sbuffo abbinata ai pantaloni scuri, per un effetto semplicemente mozzafiato.

“Bella come il sole”, “Perfetta”, “Davanti a cotanta bellezza muti e religioso silenzio”, i fan si scatenano nei commenti di seguito al post dell’attrice, che ancora una volta ha lasciato il suo segno indelebile sul social.