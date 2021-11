“Sei una pantera” Nunzia De Girolamo mani nei capelli e vestitino cortissimo, se si alza ancora un pò è il paradiso – FOTO

La bellissima ex Ministra italiana Nunzia De Girolamo ha condiviso una nuova foto, per ricordare ai fan l’appuntamento in tv di questa sera.

La strepitosa ex politica ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto in bianco e nero, in cui Nunzia viene immortalata in piedi, con le mani tra i capelli e con un’espressione piuttosto seria e grintosa.

Lo scatto si sposa alla perfezione con la didascalia del post, in cui viene ricordato ai fan l’appuntamento in tv di stasera: la De Girolamo è stata vittima di uno scherzo delle Iene e oggi, 09/11/2021, potremo finalmente vedere di cosa si tratta.

Ecco le sue parole: “Era un po’ di tempo che non mettevo le mani nei capelli… ci sono volute Le Iene” E ancora: “Mi hanno fatto uno scherzetto… vedetelo stasera su Italia 1”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Storie Italiane”, panico in studio. Eleonora Daniele sbianca: “Ho avuto paura, poteva essere la fine”

Nunzia De Girolamo, la conduttrice ricorda ai fan la puntata di questa sera: “Ci sarà da ridere…” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Amici 21”, una frase scatena la bufera nella scuola: insegnante furiosa

La descrizione dell’ultimo IG post della famosa ex deputata si conclude così: “Ci sarà da ridere… e mi vedrete arrabbiata con le mani nei capelli, davvero!”,

Nella foto la magnifica quarantaseienne indossa una lunga maglietta a maniche corte ed un paio di stivali: l’outfit le sta d’incanto!

Il post ha avuto un boom di mi piace e commenti, tutti più che positivi.

Ecco alcuni dei messaggi scritti dagli utenti che la seguono e la sostengono sempre: “Sei bellissima Nunzia”; “Sei veramente bella ed hai un gran fascino”; “No, no… le mani nei capelli le mettiamo noi per quanto sei meravigliosa”; oppure “Se Dante aggiungesse un altro girone, saresti nel girone della bellezza”.

Non c’è dubbio: gli italiani non vedono l’ora di vedere la puntata delle Iene e di rifarsi gli occhi, ammirando tanta bellezza…