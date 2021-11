Passano gli anni ma Pamela Prati non molla la presa, continua a stupire il pubblico con tutta la sua sensualità ed eleganza

Pamela Prati è un personaggio pubblico molto noto, non solo per aver lavorato al “Bagaglino” come showgirl ma anche per la storia che qualche anno fa l’ha messa al centro del gossip.

Intorno al 2019 si presentò nel salotto televisivo di Barbara D’Urso per parlare del suo matrimonio con un certo Mark Caltagirone, il presunto fidanzato che in realtà non è mai esistito.

Pamela Prati, posteriore senza veli: che dea – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

Quella storia le costò molte critiche e giudizi ma a distanza di anni Pamela Prati sembra essersi lasciata alle spalle quell’evento ed ha voltato pagina. Oggi si dedica alla musica e al ballo, è molto attiva sui social dove condivide con i fan le sue passioni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> “Un incanto” Rosalinda Celentano torna ad emozionare il web: questa volta è diverso – VIDEO

Seguita da più di trecentomila follower, l’ex showgirl del “Bagaglino” ha ancora bellezza da vendere, nonostante gli anni passino e l’età avanzi. Su Instagram ha appena pubblicato uno scatto mozzafiato.

E’ un selfie dove Pamela Prati sfoggia uno dei suoi lati migliori: il posteriore da urlo. Indossa un body nero e le gambe sono scoperte. Ai tacchi non può rinunciare e li ha in ogni occasione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> “Che milfona” Chiara Ferragni il VIDEO che la scruta tutta, un fisico eccellente

I capelli sono raccolti e gli occhi sono socchiusi ma il suo volto la fa apparire ancora più seducente e accattivante. “La testa e i tacchi sempre alti”, scrive sotto al post che diventa virale immediatamente.

“Che cosa sei” qualcuno commenta e poi ancora “Una femmina perfetta”, qualcun altro aggiunge: “Che donna”.

Pamela Prati continua a lasciare il segno e lo fa sempre con eleganza e sensualità. Nonostante tutto, la showgirl è ancora sul pezzo e i fan non perdono occasione di supportarla e sostenerla in ogni situazione. Stima e ammirazione per lei non sono mai fuori luogo.