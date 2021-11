La pole dance scatenata di Elodie. Il VIDEO da censura in slip e reggiseno: si vedono le parti più belle

Elodie Di Patrizi ha pubblicato un video da censura tramite Instagram: la cantante si è esibita in una scatenata coreografia di pole dance

Tutto, nella vita di Elodie Di Patrizi, sembra procedere nel migliore dei modi. La cantante, che da qualche mese ha archiviato la relazione con Marracash, è recentemente uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato. Si tratta di Davide Rossi, il modello e manager che avrebbe fatto perdere la testa all’interprete di “Vertigine“.

Il suo ultimo singolo, che sta scalando le classifiche musicali, è il preludio del nuovo album in studio a cui l’artista sta lavorando, e che giorno dopo giorno incuriosisce sempre di più i fan. Nel frattempo, su Instagram, la Di Patrizi continua a tenere viva l’attenzione dei suoi sostenitori. Nell’ultimo video pubblicato, Elodie si è esibita in una scatenata coreografia di pole dance, in cui la sua sensualità estrema emerge di prepotenza…

La pole dance scatenata di Elodie. Il VIDEO da censura in slip e reggiseno

