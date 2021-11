Elisabetta Gregoraci ed una pausa pranzo ricca di amore. Insieme a lui uno dei momenti più belli della giornata

Come affrontare il freddo che sta arrivando in città pur rimanendo sempre fashion e stilose? Ce lo insegna Elisabetta Gregoraci e le sue scelte glamour che non passano mai inosservate.

I capi che indossa diventano iconici e spesso, come accaduto in questo caso, dettano la moda. Il suo cappotto-vestaglia sui colori del blu e dell’azzurro ha fatto letteralmente impazzire le sue fan e per gli esperti di stile e tendenze è già un must di stagione.

l tipici quadri scozzesi la fanno da padrone in questa stagione autunno-inverno ed ovviamente Eligreg non poteva farne a meno scegliendone la declinazione moda nel suo magnifico cappotto.

Elisabetta Gregoraci, il selfie che ti ruba il cuore

PER VEDERE LA FOTO DI ELISABETTA GREGORACI VAI SU SUCCESSIVO