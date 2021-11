Il buongiorno con Caterina Balivo ha l’oro in bocca e non solo: ecco cosa sta combinando la nota conduttrice

Solare, genuina, seducente e mai banale. Caterina Balivo è una delle conduttrici più note e amate dal pubblico italiano. Seguita anche sui social, la vip non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate.

In questo periodo sembra molto indaffarata e anche se è un po’ che non si vede sul piccolo schermo, ha tanti progetti da portare a termine che incuriosiscono il web che ha fame di sapere.

Caterina Balivo, un buongiorno speciale – FOTO

Seguita da quasi un milione e mezzo di follower, Caterina Balivo da un anno e mezzo si sta dedicando interamente ai social e alla sua famiglia. Ogni giorno condivide foto e video del suo tempo libero e di lavoro. Sono in tanti a chiedersi cosa faccia attualmente e su Instagram iniziano a spuntare i primi indizi.

La conduttrice ha appena pubblicato il buongiorno attraverso una storia. Si tratta di una foto in cui appare intenta a truccarsi di prima mattina. Sembra si trovi su un set, ma non ci sono altri indizi che lo confermano. Appare soltanto una scritta: “Buondì così dalle h8,10”.

Anche nei giorni precedenti la Balivo ha dato modo di far parlare i fan che non vedono l’ora di scoprire a cosa stia lavorando. L’ultimo post è un video in cui mostra tutta la sua bellezza, indossando un abito celeste lungo dalla scollatura esagerata.

“Certo mi sono svegliata proprio così” ha ironizzato sotto al filmato che è diventato virale subito dopo la pubblicazione. In quel caso il video è stato girato dentro una camera di albergo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Il pubblico freme e non sta più nella pelle: si tratta di un ritorno sul piccolo schermo o è un lavoro completamente nuovo? Non ci resta che attendere per scoprire nuovi dettagli.