Sangiovanni confessa i segreti di “Amici di Maria Filippi”: ecco cosa è successo quando il pubblico non stava guardando!

Sangiovanni si fa vedere raramente, ma quando lo fa succede sempre qualche guaio. Recentemente il giovane cantautore è stato ospite di Fedez e Luis Sal a Muschio Selvaggio, ormai uno dei podcast più ascoltati in tutta Italia, e lì ha raccontato alcuni segreti del “dietro le quinte” del talent show Amici. Nessuno si sarebbe mai aspettato ciò che ha raccontato Giovanni!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——> “Amici 21”, una frase scatena la bufera nella scuola: insegnante furiosa

Sangiovanni confessa i segreti di Amici, si può anche bestemmiare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——> “Amici”, Virginio Simonelli svela l’amicizia con l’artista più grande: “Ascolta ogni mio brano”

Ospite di Fede e Luis Sal, Sangiovanni ha parlato sopratutto della sua esperienza al talent show “Amici di Maria De Filippi”. Proprio lì, infatti, Giovanni ha compiuto i suoi 18 anni e ha incontrato il suo primo amore, la ballerina Giulia Stabile. Giulia ha vinto il talent, lasciando tutti a bocca aperta, ma anche per il cantante le cose non sono andate poi così male: nonostante la giovanissima età, infatti, è arrivato secondo e le canzoni presentate durante le messe in onda sono diventate famosissime. Federico e Luis hanno chiesto al cantautore di raccontare qualche segreto del talent più famoso d’Italia, e Sangiovanni ha abboccato raccontando come in realtà bestemmiare non sia poi così proibito dallo staff del programmo.

Al contrario del Grande Fratello, infatti, dove chi bestemmia viene subito espulso dalla Casa, ad Amici può capitare che qualche ragazzo imprechi e la cosa venga perdonata. “Non uccidetemi redattori di Amici. Non puoi bestemmiare, quando entri te lo dicono. Però se scappa…” ha raccontato Giovanni. “È successo. Noi siamo stati bravi, sarà successo due volte. La cosa incredibile è stata quando è entrato uno nuovo, non farò nomi, con una sfida e a un certo punto ci dice ‘Raga io ho un problema, io bestemmio quando sono arrabbiato, mi scappa, non so se riesco a trattenerla’. Praticamente andiamo fuori in giardino, torniamo dentro ed eravamo io e lui in un corridoio stretto. Io l’ho mezzo spinto, ha preso col mignolo e ha bestemmiato”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——> “Amici 21”, una frase scatena la bufera nella scuola: insegnante furiosa

La confessione del cantante ha fatto subito il giro del web, e ora il pubblico non può far altro che attendere una risposta dallo staff del talent show.