Una delle coppie più seguite e amate dai più giovani, quella composta da Sangiovanni e Giulia Stabile, rivela chi c’è dietro le loro foto più belle

Due artisti emergenti, lei ballerina e lui cantautore, tra i protagonisti indiscussi della ventesima edizione di Amici. Giulia Stabile e Sangiovanni, rispettivamente vincitrice e secondo classificato del talent di Maria De Filippi, hanno fatto sognare milioni di giovani con il loro talento ma anche con la loro storia d’amore. Una relazione che ha resistito all’impatto con la vita reale e che procede ancora oggi a gonfie vele. I due, più uniti e innamorati che mai, condividono alcuni momenti di vita con i followers di loro spontanea volontà, eppure esiste anche una terza persona che sembra rendere particolarmente felici i loro fan.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Micaela Ramazzotti l’ha fatto ancora: il particolare che ha fatto sognare tutti – FOTO

Le foto più belle “rubate” a Sangiovanni e Giulia Stabile: chi c’è dietro il loro scatto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Giulia Stabile, tornata sul palco di Amici ma questa volta come ballerina professionista, condivide spesso video e immagini delle sue esibizioni ma non solo. L’ultimo scatto pubblicato dalla giovane la vede infatti proprio accanto al fidanzato Sangiovanni.

Il cantautore si lascia andare tra le braccia della compagna in un tenero scatto che ha fatto impazzire i fan, che non hanno tuttavia potuto fare a meno di notare un dettaglio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Tommaso Zorzi, la verità dietro l’allontanamento da Mediaset: “Non mi consentivano di farlo”

La ballerina ha infatti ringraziato il “fotografo” che ha immortalato questo dolce scambio di effusioni. La persona in questione non è altro che Rudy Zerbi. “Grazie zerbitos per catturare sempre bei momenti con semplicità, tvb“, questo il messaggio che Giulia ha condiviso insieme all’immagine.

Non è la prima volta che il professore di Amici, rimasto in stretti rapporti con il suo pupillo Sangiovanni e con Stabile -con la quale condivide anche lo studio di Tu Si Que Vales– riesce a regalare ai fan della coppia scatti simili.

La ballerina ha voluto condividere attraverso le storie di Instagram un tweet dedicato proprio al professore. “In fondo i migliori contenuti sangiullari sono sempre stati merito di Rudy Zerbi“, scrive una fan. “Storia di apprezzamento per Rudy Zerbi“, aggiunge Giulia Stabile che ha voluto ironizzare sul loro “fotografo ufficiale”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Povera Italia”, Matteo Salvini e l’amaro sfottò in diretta a Greta Thunberg – VIDEO

Zerbi ha commentato con un “sono molto fiero“, lasciando intendere come non abbia nessuna intenzione di smettere di regalare al pubblico scatti inediti come quelli condivisi finora.