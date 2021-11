“Sei così sensuale”: è proprio lui il sex symbol del momento. Lo avete già visto a “Ballando” – FOTO

Vi ricordate di Michele Morrone, il sex symbol lanciato da “Ballando con le stelle?”. Non immaginerete mai che cosa fa adesso…

La gara di ballo condotta da Milly Carlucci non manca di lanciare ogni anno nuovi talenti. La presentatrice di Rai 1, abilissima nello scovare i ballerini che potrebbero maggiormente appassionare i telespettatori, ha scoperto dei veri e propri sex symbol che, con il tempo, sono riusciti ad affermarsi nell’ambiente dello spettacolo.

È il caso di Michele Morrone, l’attore 31enne che la Carlucci ha fatto conoscere al grande pubblico durante l’11esima edizione di “Ballando con le stelle”. Ad oggi, la vita del modello di origine pugliese è drasticamente cambiata rispetto al passato. Siete curiosi di scoprire alcune curiosità sul noto sex symbol?

Michele Morrone, tutto sul sex symbol lanciato da “Ballando con le stelle” – FOTO

Michele Morrone, attore di origini pugliesi ma trapiantato in Lombardia, venne lanciato dall’11esima edizione di “Ballando con le stelle“. All’epoca, il giovane riuscì a guadagnarsi il secondo gradino del podio in coppia con Ekaterina Vaganova, dietro a Iago García e Samanta Togni. La partecipazione alla trasmissione di Rai 1 fu, per il modello, un vero e proprio trampolino di lancio.

Nel giro di pochi anni, a Morrone vennero proposte una gran quantità di produzioni televisive. Da “Sirene” (2017), la fiction con protagonista Luca Argentero, a “I Medici” (2019), serie televisiva di risonanza internazionale, nell’ambito della quale Michele interpretò un ruolo minore. Tuttavia – grazie al film erotico “365 giorni” (2020) – l’attore ottenne un’eco mediatica senza precedenti.

All’interno della produzione polacca, Morrone interpreta il protagonista Massimo Torricelli, il boss mafioso che tenta ad ogni costo di sedurre la bellissima Laura, a cui presta il volto l’attrice Anna-Maria Sieklucka. Attualmente, il sex symbol lanciato da “Ballando” sta girando il sequel della pellicola, con grande entusiasmo da parte dei fan.

Le fan di tutto il mondo, pazze del modello, non mancano di complimentarsi con lui e di elogiarne la bellezza sensazionale. “Sei così sensuale“, “Ti amo“: questi i commenti apparsi sotto l’ultimo post di Instagram.