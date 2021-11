Test: hai scelto bene il tuo partner? Togliti ogni dubbio con poche domande

Il tuo partner è quello che fa per te? Scoprilo con poche domande, la risposta ti sorprenderà. Cominciamo? Siamo curiosi tanto quanto te.

Sono sulla strada giusta? Ho scelto bene il mio partner? Quante volte queste domande ti risuonano nel cervello? Quante volte hai pensato di aver sbagliato tutto e quante volte ti sei sentito felice per la scelta che hai preso.

Un sali e scendi di emozioni che riconducono tutte alla persona che hai di fianco o alla persona che vorresti di fianco. Un turbine di emozioni, un turbine di idee, di ipotesi e proprio come scrisse Charles Bukowski: “Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte, è lì che si trova il cuore”. Il tuo cuore, dove si trova?

Per capire se la persona che ti accompagna in questo viaggio chiamato vita sia la persona giusta per te, rispondi a queste semplici e brevi domande. A volte, in maniera del tutto casuale, tutto cambia improvvisamente, anche grazie ad un test.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Test: quale canzone è la colonna sonora della tua vita?

Sei tu o non sei tu l’amore della mia vita?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Test: dimmi cosa provi e ti dirò la tua sofferenza. Quale emozione negativa ti influenza?

Con chi ti senti più a tuo agio?

Solo con il mio partner / Con il partner e gli amici / Solo con gli amici

Provi emozioni con il tuo partner?

Si / A volte / Raramente

La persona che hai di fianco ti attrae fisicamente?

Molto / Abbastanza / Per niente

Come dialoghi con il tuo partner?

In maniera diplomatica, siamo comprensivi / Sono disponibile alla critica e ad un confronto / Sono oscillante

Hai un’intera giornata libera, con chi ti va di trascorrerla?

Partner, che domande / Con chi ha voglia di stare con me / In solitudine

Il tuo partner non c’è, quanto lo pensi?

Spesso / Ogni tanto / Mai

La tua vita sessuale come la definiresti?

Normale / Buona / Inesistente

Se incontri qualcuno che ti attrae, cosa pensi?

Pensi al tu partner / Wauuu, peccato che ho un partner / Ora mi butto

L’idea di vivere per sempre con il tuo partner, cosa ti sembra?

Fantastica / Monotona / Asfissiante

Hai tradito qualcuno?

Spesso / Una volta sola non fa male a nessuno / Mai

Sei una persona che dichiara i sentimenti che prova?

Sempre / Raramente / Mai