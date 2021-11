Autentica partner in crime, Miriam Leone, nei panni di una tigre dalla bionda chioma mostra un sex-appeal ancora sconosciuto e disarmante.

“Qualcuno sta cercando di uccidermi e sta provando con l’infarto…Per non lasciare traccia“. E’ questa la diabolica premessa che seguirà nei commenti l’ultima accattivante apparizione di questa mattina dell’attrice Miriam Leone. A circa un mese esatto dall’uscita nelle sale dell’attesissima pellicola realizzata dal duo dei fratelli Antonio Manetti e Marco Manetti, nonché ispirata ad uno dei geni del crimine più famoso nel mondo dei fumetti, “Diabolik“, la sua protagonista femminile vorrà fare il primo passo per “folgorare” inconsapevolmente i suoi fan e portarli nuovamente ad avvertire tale attesa.

L’attrice catanese, classe 1985, che ha da poco interpretato il ruolo di protagonista nella pellicola, giudicata dalla critica come particolarmente originale e coinvolgente, di “Marilyn ha gli occhi neri“, e recitando al fianco di Stefano Accorsi, ha optato in questa settimana di novembre per sfoggiare un cambio di look e di aura che non sono passati inosservati.

“Tigre bionda… Da morire” Miriam Leone il sex-appeal hitchcockiano folgora i fan – FOTO

