Wanda Nara, la caliente argentina si trova a Dubai e anche stavolta ci inonda di scatti da 1000 palpitazioni al minuto.

Wanda Nara, è lei la la regina del gossip internazionale. La splendida ex modella, oggi procuratrice sportiva è sempre in viaggio. La sua vita si divide tra Parigi e Milano ma in queste ore ha fatto sapere ai suoi milioni di followers che si trova a Dubai. Sarà una vacanza rigenerante dopo tutto il frastuono del momento concernente la sua vita privata o si tratta dell’ennesimo viaggio di lavoro?

Non sappiamo con chi sia partita Wanda, ma quel che è certo è che la bellissima – e anche invidiatissima – latina sa sempre come catturare l’attenzione sul web. I suoi scatti, sempre al limite della legalità, sono una fonte inesauribile di Eros.

Wanda Nara, così esagera! la splendida latina nella sua ultima foto è da infarto

Per saperne di più, vai su Successivo