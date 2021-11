“X Factor”, terribile annuncio in diretta: “Purtroppo è venuto a mancare”. La giuria è devastata

“X Factor”, terribile annuncio in diretta: “Purtroppo è venuto a mancare”. La giuria e il conduttore sono devastati

Non sono mancate le scintille durante la seconda manche del terzo live di “X Factor“. Durante il primo turno di esibizioni, a finire tra i peggiori sono stati Vale LP e Le Endrigo, entrambi appartenenti alla squadra di Emma. Gli artisti, che sono risultati essere i meno votati, si scontreranno con i talenti meno apprezzati del secondo turno, per poi lasciare l’ultima parola al televoto da casa.

I giudici, come ogni sera, sono agguerritissimi e stanno tentando il tutto per tutto pur di far emergere i rispettivi beniamini. Non si sono fatte attendere, a questo proposito, le frecciatine tra Manuel Agnelli e Mika, che si sono scontrati soprattutto in merito ai Mutonia, membri del team di Manuel. Il giudice, prima di presentarli, ha comunicato al pubblico una notizia davvero terribile, che ha ammutolito i suoi colleghi: “Purtroppo è venuto a mancare“.

“X Factor”, terribile annuncio in diretta: “Purtroppo è venuto a mancare”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Mika, rivelazione bomba a “X Factor”: “Uno str***o mi ha spezzato il cuore”. Chi è l’ex fidanzato

Questa sera, i giudici di “X Factor” sembrano più agguerriti che mai, alla luce della doppia eliminazione che andrà ad interrompere il percorso di due talenti del cast. Manuel Agnelli, dopo esser riuscito ad ottenere la salvezza per i Bengala Fire, si è concentrato sul secondo turno della gara, che vedeva coinvolti i Mutonia e il solista Erio. Nel presentare la band, che si è esibita in una cover dei Viagra Boys, il giudice ha fatto una comunicazione che ha spiazzato il pubblico ed i suoi stessi colleghi.

“Questa sera i Mutonia fanno un pezzo dei Viagra Boys, gruppo di Stoccolma. Purtroppo, qualche settimana fa è venuto a mancare il chitarrista“: queste le parole di Agnelli, che hanno fatto calare il gelo in studio. Il giudice ha fatto riferimento alla morte di Benjamin Vallé, co-fondatore del gruppo musicale, che è deceduto per cause non specificate. Dopo aver osservato alcuni secondi di silenzio – secondi in cui la tensione si era fatta palpabile -, Manuel ha proseguito la presentazione degli artisti. “Abbiamo pensato che il modo migliore per rendergli omaggio era quello di fare una cover ad X Factor“: questa l’intenzione di Agnelli e dei Mutonia, pienamente raggiunta attraverso l’esibizione.

Tuttavia, la performance non è stata gradita dai colleghi di Manuel, che hanno posto l’accento sulla mancata capacità, da parte della band, di trasmettere emozioni durante le esibizioni. “Ve lo dico umanamente: non mi piacete” – ha esordito Mika, non nascondendo il proprio reale pensiero sugli artisti – “Mi è molto piaciuta la messa in scena, ma la performance no“. Un parere rispetto al quale sia Emma che Hell Raton si sono mostrati concordi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Gianluca, Ignazio e Piero de Il Volo sono fidanzati? Svelati i NOMI delle fortunate donzelle

Agnelli, punto sul vivo, non ha mancato di stuzzicare i colleghi. “Non ci interessano i vostri gusti personali. Se non vi piace qualcosa, argomentate“: questa la provocazione del giudice, che non si è affatto lasciato travolgere dalle critiche.