Quasi tutto pronto per il terzo Live di “X Factor” che porterà non poco scompiglio tra i talenti di questa edizione. Scopriamo tutte le anticipazioni

Entrati nel vivo della gara, i concorrenti dell’undicesima edizione di X Factor si preparano ad affrontare il terzo appuntamento con il Live. Al termine della scorsa puntata Mika ha dovuto salutare i Westfalia, dopo la loro sconfitta al ballottaggio contro Versailles. Questa settimana i talenti tornano sul palco con una nuova grinta per affrontare al meglio una sfida al cardiopalma. Quella di giovedì 11 novembre sarà infatti una serata ricca di emozioni e che vedrà i giudici affrontare delle scelte piuttosto complicate.

Anticipazioni terzo Live, a “X Factor” si entra nel vivo della gara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Anche il terzo appuntamento con X Factor sarà incentrato sull’esibizione delle cover, assegnate agli artisti dai propri giudici. Performance che avranno un peso piuttosto importante sul loro percorso all’interno del talent. A differenza di quanto accaduto finora, infatti, al termine della terza puntata saranno due i concorrenti eliminati dalla gara.

Mika, che la scorsa settimana si è ritrovato a dover salutare i Westfalia, presenterà l’esibizione di FELLOW che se la vedrà con il brano di Benjamin Clementine, “Nemesis“, e quella di Nika Paris che si esibirà con “Lonely“, brano di Justin Bieber e Benny Blanco.

Il giudice Manuel Agnelli ha invece così assegnato le cover di questa settimana: i Mutonia interpreteranno “Sports” dei Viagra Boys, Erio porterà sul palco la sua versione di “The greatest” di Lana Del Rey, mentre i Bengala Fire canteranno “Making Plans for Nigel” dei XTC.

Poi toccherà ai talenti di Emma, la quale ha deciso di assegnare a Vale LP il brano di Fabri Fibra, “Stavo pensando a te”, la band dei Le Endrigo interpreterà “Certi uomini” di Francesco Bianconi, mentre a gIANMARIA toccherà il brano “Io sto bene” dei CCCP – Fedeli alla linea.

Infine Hell Raton rappresenterà VERSAILLES che si esibirà in un mashup di “In Bloom/Six Feet Under“, rispettivamente dei Nirvana e di Billie Eilish, BALTIMORA che interpreterà “Turning Tables” di Adele mentre i Karakaz eseguiranno “Feel Good Inc.” dei Gorillaz.

Due incredibili ospiti saliranno sul palco di X Factor nel terzo Live. Ad aprire la puntata ci penserà Dario Faini, in arte Dardust, che presenterà il suo nuovo singolo “Golden Nights“, realizzato insieme a Sophie and the Giants, Benny Benassi e Astrality. Il secondo ospite sarà Gazzelle, l’amatissimo cantautore che potrebbe sorprendere il pubblico cantando per la prima volta il suo nuovo brano, “Fottuta canzone“.

Ludovico Tersigni condurrà il terzo Live di X Factor come sempre in diretta su Sky Uno e NOW TV giovedì 12 novembre a partire dalle 21:25.