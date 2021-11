“Amici 21”, incidente durante l’esibizione: allieva infortunata

Amici di Maria De Filippi, incidente per una delle allieve del cast: stiamo parlando di Serena, una delle ballerine più apprezzate di questa edizione

Amici di Maria De Filippi è, senza ombra di dubbio, il programma più seguito della stagione. I telespettatori sono sempre tanto ansiosi di vedere la puntata che va in onda ogni domenica, ma non è affatto facile per gli allievi prepararla. Trascorrono tutta la settimana a fare prove su prove e spesso non è facile, i cantanti fatto fatica a preservare la loro voce mentre i ballerini devono stare molto attenti a non farsi male. Questo è ciò che è accaduto a Serena, una delle danzatrici più amate di questa edizione.

Amici di Maria De Filippi, incidente per la ballerina Serena

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a A m I c I O f f I c I a l ( @ a m I c I u f f I c I a l e)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> “Chapeau” Valentina Vignali confessa tutti i dettagli di quella “notte speciale” – FOTO

Tutto è cominciato quando Garrison è arrivato per giudicare una gara, e poi Maria lo ha fatto rimanere anche per un daytime. Per chi non lo sapesse, è stato uno dei maestri della scuola più famosi per tantissimi anni ed è entrato nel cuore dei telespettatori storici che lo ricordano con molto affetto. Oramai era un bel po’ di tempo che non lo vedevamo in quello studio e, per l’occasione, Maria ha voluto omaggiarlo con una sorpresa fatta dai ballerini che hanno danzato per lui. Durante l’esibizione, Serena, si è fatta male e questo l’ha costretta a fermarsi per un po’ di giorni. Non sappiamo ancora cosa accadrà nelle prossime puntate, ma ci auguriamo che tutto si risolva al più presto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Auto esce di strada e si scontra con altre due vetture: morto ragazzo di 31 anni

I fans della ballerina sono molto preoccupati per lei e sperano di rivederla al più presto nei prossimi daytime, in piedi, in forma ed in salute, pronta a tornare sulla pista da ballo.