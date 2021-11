Anna Tatangelo, lo fa davanti a tutti: la cantante finalmente si è rivelata – VIDEO

Il giovedì sera di Anna Tatangelo è differente, ecco cosa ha fatto la cantante e giudice di “All togheter now”

E’ una tra le più seguite degli ultimi tempi, il pubblico è curioso di scoprire ogni volta particolari nuovi sulla sua vita ed è stata spesso al centro del gossip. Anna Tatangelo, la cantante ed ex moglie di Gigi D’Alessio, è un personaggio molto noto ed attualmente è impegnata con il programma “All togheter now” come giudice.

Per lei il 2020 non è stato un anno facile, ma oggi sembra rinata e mostra ai fan la sua serenità ritrovata dopo tanto tempo.

Anna Tatangelo e il suo hobby preferito – FOTO

Dopo la separazione da Gigi D’alessio, Anna Tatangelo ha ritrovato l’amore. La nuova fiamma è Livio Cori, un suo collega e coetaneo con il quale trascorre molto tempo insieme. I due hanno cercato di rimanere lontano dai riflettori fino a quando è stato possibile, sia per non scatenare il gossip sia per tutelare il figlio della cantante.

Oggi la coppia si mostra innamorata e complice anche sui social dove la Tatangelo non perde occasione di pubblicare alcuni momenti insieme al suo fidanzato.

I due hanno passato il giovedì sera al cinema, su Instagram spunta una storia postata dalla cantante dove riprende il suo compagno e altre persone che hanno trascorso la serata con loro.

Livio Cori e Anna Tatangelo hanno anche i gusti simili: entrambi, infatti, per l’occasione hanno sfoggiato un look molto casual.

Dopo il cinema la coppia si è divertita sulle giostre, tra una risata e una coccola. I fan hanno seguito i due sulle storie Instagram, lasciando messaggi in direct alla cantante.

Domenica è sempre più vicina, la Tatangelo si prepara per una nuova puntata di “All togheter now”. Cosa succederà nel prossimo episodio? La cantante è pronta a giudicare nel bene e nel male tutti i concorrenti.