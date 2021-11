La bella conduttrice Benedette Parodi ha condiviso uno scatto con qualcuno di molto importante per lei, che dolcezza

Benedetta Parodi è una delle conduttrici di programmi cooking più amate. Condivide sempre contenuti su ricette e cucina, spesso mostra anche momenti quotidiani con la famiglia mentre porta a termine le tipiche commissioni da mamma.

Su Instagram è seguita da 1 milione di persone. La Parodi ha scritto diversi libri di ricette che hanno riscosso molto successo, l’ultimo suo successo è: In cucina con Benedetta.

Benedetta Parodi innamorata, la foto non lascia alcun dubbio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

La conduttrice Benedetta Parodi ha condiviso una foto insieme a qualcuno di molto speciale, si tratta del suo cagnolino Snoopy. Sono tantissimi i messaggi che ha ricevuto con i complimenti per il bel pelosetto: “Buona serata meravigliosi”, “Che dolce”,”Siete meravigliosi e simpatici”.

Per la Parodi è un bel periodo felice questo. Il motivo? Intanto ha pubblicato un nuovo libro con 150 ricette ed è molto soddisfatta, pubblicizzandolo anche in onda su Radio “Deejay” per parlarne. Oggi il libro sarà disponibile in tutte le librerie.

Ma non è solo questo che rende felice la Parodi, anche l’atmosfera natalizia che piano piano si sta avvicinando sempre di più. La conduttrice questa ha rivelato di aver già addobbato la casa a dovere. Ha anche preparato dei dolci natalizi squisiti.

Forse è un po’ presto per le decorazioni natalizie, ma d’altronde anche uno studio dice che chi addobba la casa in anticipo è più felice. e infatti la Parodi è felicissima. Nelle stories Instagram oltre ad esprimere la sua felicità per il libro e per Natale, ha anche confessato che quest’anno potrebbe essere l’ultimo anno che pubblica un libro.

Dopo 11 anni di pubblicazioni secondo la conduttrice è il momento di fare una pausa. Non è però ancora detta l’ultima parola, staremo a vedere. La Parodi ha spiegato che ogni piatto nel libro è stato fotografato da lei prima di portarlo in tavola per la sua famiglia, pertanto ha condiviso veri pezzi di vita familiare in questa nuova opera.