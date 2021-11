“Gloria regale”, Carolina Stramare davanzale illegale, la telecamera inquadra il punto più strategico: magica – FOTO

L’ex Miss Italia, Carolina Stramare irrompe sui social network e spazza via la concorrenza con una visuale illegale: stratosferica.



Meglio conosciuta come la regina delle bellezze d’Italia, la splendida Carolina Stramare colpisce dritto al cuore per la gioia incontenibile dei followers.

Un gran bel colpo d’occhio per i seguaci che non smettono mai di seguirla, dal giorno in cui fu incoronata Miss Italia nazionale su Rai 1. La diva vigevanese ha messo ancora una volta in campo i suoi ‘artigli’ migliori per avere ragione delle altre colleghe in rampa di lancio nel mondo dello spettacolo e non solo.

Grazie ai lineamenti delicatissimi e una classe raffinata la showgirl ha conquistato gli italiani. Appassionata di calcio e sport, Carolina ha coronato poi il sogno di diventare una valida testimone dietro le quinte.

Nel corso degli anni ha partecipato a diversi concorsi in qualità di collaboratrice di marchi alla moda blasonati tra cui “Helbiz”

Carolina Stramare, il sogno dei fan si avvera: visuale incandescente

