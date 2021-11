Charlene di Monaco, rivelazioni scottanti sulla principessa: le reali condizioni di salute

Charlene di Monaco, nuovi elementi sono emersi circa le condizioni della principessa. Rivelazioni scottanti che potrebbero capovolgere quanto dichiarato sinora.

Una storia che ci ha fatto sognare quella di Charlene di Monaco, l’ex nuotatrice quando sposò il Principe Alberto II di Monaco. Lei bellissima, incantevole ma da sempre qualcuno ha percepito un velo di tristezza nei suoi occhi. In questi ultimi tempi, le sue condizioni di salute hanno destato non poche preoccupazioni: la principessa infatti è stata per mesi in Sudafrica.

Secondo quanto riportato dai principali canali di comunicazione, l’incantevole Charlene a causa di una grave infezione non poteva viaggiare. Pochi giorni fa il lieto annuncio, la principessa è tornata a casa dalla famiglia. Tutto finito? affatto, ci sarebbero delle notizie scottanti sul caso che la vede coinvolta e che andrebbero a capovolgere quanto saputo sinora.

Charlene di Monaco, scoperte agghiaccianti novità

Risale a tre giorni fa la foto su Instagram pubblicata da Charlene che la vede insieme alla famiglia: il marito ed i figli…i gemelli Jacques e Gabriella. “Felice giornata. Grazie a tutti per avermi tenuta forte!!❤” queste le parole colme di amore che hanno emozionato il web.

Proprio in queste ore tuttavia stanno circolando delle indiscrezioni che andrebbero a cozzare con quanto si sa sulle reali condizioni di salute di Charlene. A quanto pare, la principessa avrebbe avuto un crollo psichico, un disturbo di cui ne soffrirebbe da anni e che le hanno provocato una grave dipendenza da farmaci. Un mix di sostanze quindi che venivano assunti come antidolorifici.

La causa di questo malessere che si protrae da anni sarebbe dovuta alla vita a corte, insostenibile per l’ex atleta, una routine che non le appartiene. Deliri, scatti di ira, aggressività…la principessa avrebbe inoltre aggredito fisicamente una dama di compagnia. Insomma, un malessere profondo, diventato sempre più acuto e persino – dicono alcune fonti francesi – indotta a vivere in maniera distaccata dalla realtà.

Sbirciando il suo profilo Instagram dove vanta quasi 400 mila followers, aggiorna periodicamente la pagina con foto che raccontano la sua famiglia, immancabili gli scatti con i gemelli ma anche tanti momenti vissuti in Africa dove è stata per ben nove mesi. Come possiamo notare, anche il look appare diverso…i capelli rasati che sarebbero, dicono alcune fonti, causa di un episodio psicotico; lei stessa li avrebbe tagliati.

Quindi l’idea di stare lontano da casa è stata proprio del marito che ha deciso di aiutarla per farla disintossicare nel lussuosissimo Thanda Private Game Reserve. Adesso che la principessa è tornata a casa, speriamo che sia l’inizio di una nuova fase della sua vita.