Dakota Johnson sorprende tutti i fan con un regalo particolare che fa tutti gli anni a Natale. L’attrice osa e lo fa nel modo giusto.

L’attrice di “50 sfumature di grigio” torna a far parlare di se e questa volta c’entra il Natale e qualcosa che ha deciso di regalare in occasione delle festività. L’attrice è molto amata e seguita per il suo talento e la sua bellezza, a quanto pare il personaggio che ha interpretato al fianco di Jamie Dorian non l’ha mai abbandonata. Dopo aver vestito i panni di Anastasia Steele ha deciso di regalare oggetti particolari ai suoi amici e ai suoi familiari. Scopriamo di cosa si tratta.

Dakota Johnson, i regali di Natale che lasciano a bocca aperta

L’attrice che è rimasta evidentemente legata al personaggio che ha interpretato nel film “50 sfumature di grigio”, ogni anno a Natale fa regali molto personali ad amici e parenti. E’ tradizione per Dakota Johnson regalare dei sex toys. Si, avete capito bene, l’attrice regala vibratori e giochi vari ai suoi cari.

Nonostante la cosa sembri molto strana e curiosa, l’attrice sostiene che sia il regalo perfetto, ed addirittura il più ambito. La giovane rivela che tutti desiderano un giochino sessuale ma che forse nessuno ha il coraggio di acquistare per pudore.

L’attrice è una promotrice di giochini erotici ed affini, è entrata a far parte del marchio Maude nel 2020 nel ruolo di co-direttore creativo e investitore. Il progetto in questione le sta molto a cuore, con impegno spende tutte le sue energie per ideare giochi sempre nuovi e divertenti sia per le donne che per gli uomini.

Per la Johnson il benessere sessuale deve essere una priorità. Se anche voi quest’anno volete sorprendere qualcuno con un regalo inaspettato ma certamente gradito, prendete esempio dalla bella attrice che non ha certo filtri nell’ammettere che un vibratore è utile nella vita.