Fedez svela il cast ufficiale di Lol 2: le anticipazioni

Da poco Fedez ha svelato il cast ufficiale che prenderà parte alla seconda edizione di Lol dopo il successo della passata stagione

L’edizione scorsa di Lol ha fatto ridere a crepapelle non solo i telespettatori di Amazon Prime ma anche gli stessi partecipanti al gioco. Il programma infatti era ispirato a una serie giapponese molto popolare. I protagonisti erano costretti a stare in uno studio televisivo con altri comici senza dover mai ridere, pena l’eliminazione dal gioco.

L’anno scorso il game show condotto da Mara Maionchi e Fedez è stato vinto da Ciro Priello, protagonista anche dell’ultima edizione di “Tale e Quale Show“.

Lol 2, il cast ufficiale annunciato da Fedez

I protagonisti della nuova edizione di Lol sono i comici Virginia Raffaele, Mago Forest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione, Diana Del Bufalo, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti, Max Angioni e Maria Di Biase.

L’altra novità è che ad affiancare Fedez nella conduzione ci sarà Frank Matano e non Mara Maionchi. Il montepremi di 100 mila euro dello show prodotto da Endemol Shine Italy andrà a favore di un ente benefico scelto dal vincitore. Il gioco consiste nel non ridere alle gag degli altri comici che a propria volta devono rimanere seri per le sei ore dello show.

La messa in onda di “Lol 2 – Chi ride è fuori” su Amazon Prime sarà tra marzo e aprile dell’anno prossimo visto che Fedez non ha specificato la data precisa.

Tra i comici ci sarà il celebre Corrado Guzzanti, fratello di Sabina e Caterina. Quest’ultima ha partecipato alla prima edizione del programma. Il comico romano è noto per aver partecipato alle trasmissioni di Serena Dandini degli anni ’90 e 2000 quando interpretava vari personaggi tra cui Quelo, il santone o il tifoso romanista Lorenzo.

Un’altra comica della capitale è Virgina Raffaele, famosa per aver partecipato a “Quelli che il calcio” e “Mai dire Grande Fratello Show”. Due anni fa è stata anche alla co-conduzione del Festival di Sanremo insieme a Claudio Baglioni e Claudio Bisio.