Flavio Insinna è senza parole: “Non so più cosa dire”. La terribile figuraccia a “L’Eredità”

Flavio Insinna, nel corso della puntata di questa sera de “L’Eredità”, è rimasto letteralmente senza parole: clamorosa gaffe nei minuti iniziali della diretta

Durante i minuti iniziali della puntata odierna de “L’Eredità” è accaduto davvero di tutto. Flavio Insinna, dopo aver concluso la fase degli “Abbinamenti”, ha assistito alla sfida tra Pierluigi, campione in carica del quiz game, e la partecipante Giulia. Quest’ultima, probabilmente colta dall’emozione, ha commesso una serie di errori che hanno lasciato il pubblico senza parole. Persino il conduttore, che nel corso di questi anni ha assistito alle gaffe più improbabili, non sapeva come reagire di fronte all’imbarazzo della concorrente.

Flavio Insinna è senza parole: “Non so più cosa dire”. La figuraccia a “L’Eredità”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’eredita’ Fan Seguitici (@lereditafan)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Raffaella Fico seminuda su uno scoglio: curve che mandano il web in tilt – FOTO

La sfida tra Pierluigi e Giulia, verificatasi durante i minuti iniziali della diretta, ha lasciato a bocca aperta il pubblico de “L’Eredità”. Il giovane, campione in carica del quiz game, non si è lasciato sopraffare dalla tensione, riuscendo a rimanere lucido per tutta la durata del duello. Giulia, al contrario, colta dall’emozione, è arrivata a commettere una serie di errori che, al termine della sfida, hanno comportato la sua eliminazione.

“Il passo di fronte al quale non si può sostare“: questa la definizione che il conduttore ha proposto alla partecipante, che avrebbe dovuto rispondere “carrabile“. Nonostante i numerosi tentativi, Giulia, che sembrava essersi letteralmente bloccata, è riuscita a fornire la risposta esatta dopo molti secondi: “Carraio, carrarie…Carrabile!“. Anche il quesito successivo, inspiegabilmente, è riuscito a mettere in difficoltà la giovane.

“Imponente monumento funebre” – ha detto Insinna alla concorrente, che ha risposto di getto dimenticando la definizione stessa – “Monumentale!“. Il conduttore, scosso tanto quanto i presenti, non sapeva in quale altro modo aiutare la partecipante. “Figlia mia, io non so cos’altro poterti dire“: questa l’osservazione di Insinna, poco prima che Giulia pronunciasse la risposta esatta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Sei qualcosa di grosso”, Sophie Codegoni, il vestitino è da bollino rosso: davanzale e posteriore in una sola FOTO

“Mausoleo“, ha esclamato con sicurezza la concorrente, ma invano. La definizione è infatti giunta appena un secondo dopo lo scadere del tempo. Giulia, con grande dispiacere da parte del pubblico, ha dovuto abbandonare lo studio a causa della perdita della sfida.