“Amore”, Gianni Sperti e la dichiarazione che commuove i fan: lo ha ammesso all’improvviso – FOTO

Gianni Sperti, l’ultimo scatto apparso nelle Instagram stories ha commosso il web: la dichiarazione d’amore più bella

In merito alla vita privata di Gianni Sperti, il pubblico conosce ben poco. L’opinionista di “Uomini e Donne”, dopo il fallimento del matrimonio con Paola Barale, ha voluto mantenere il più stretto riserbo per quel che concerne la sfera sentimentale, pur non mancando di lasciar trapelare qualche informazione durante le registrazioni del programma.

Pochi giorni fa, nel bel mezzo di una puntata di “Uomini e Donne”, Sperti aveva lasciato intendere di non avere nessuno al proprio fianco. Nell’ultima foto postata tramite le Instagram stories, tuttavia, la situazione sembra essere diametralmente opposta.

Gianni Sperti e la dichiarazione che commuove i fan: lo ha ammesso all’improvviso – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Gf Vip”, ingresso bomba nella casa. È il fratello di un concorrente ed è già agguerrito

Fin dagli esordi di “Uomini e Donne”, Gianni Sperti ricopre il ruolo di opinionista all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Assieme a Tina Cipollari, il ballerino non manca di dispensare consigli a coloro che partecipano, né di redarguirli aspramente quando quest’ultimi si dimostrano scorretti nei confronti della redazione. La vita privata di Gianni, tuttavia, rimane avvolta da un alone di mistero.

Dopo il matrimonio con Paola Barale, durato dal 1998 al 2002, l’opinionista non è più riuscito a trovare la propria anima gemella. A “Uomini e Donne”, più e più volte, Sperti ha manifestato il desiderio di avere accanto una persona che colmi le sue giornate, dominate dalla solitudine. Stando all’ultimo scatto postato dal ballerino tramite le stories, tuttavia, la sua vita non sarebbe affatto così povera di affetti, come i fan avevano immaginato.

Gianni ha infatti pubblicato l’immagine di un bambino che, di fronte allo schermo che trasmetteva una puntata di “Uomini e Donne”, salutava con trasporto l’amato opinionista. Il bambino, che si chiama Samuele, è stato ringraziato da Sperti con queste parole: “Amore“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ti seguirei ovunque”, Laura D’Amore scollatura travolgente, curve esplosive dominano lo sfondo magico

Samuele non è altri che il figlio di due grandi amici del ballerino, con cui quest’ultimo non manca di lasciarsi immortalare sui social. A quanto pare, la vita privata dell’opinionista è più vivace di quel che il pubblico avrebbe mai potuto immaginare.