Maria De Filippi ha confessato una scottante verità, nessuno conosceva questo suo segreto. Da giovane è stata l’amante di…

Possiamo considerare Maria De Filippi la regina del piccolo schermo. Negli anni si è scoperta, conduttrice, produttrice ed autrice, riuscendo benissimo a ricoprire tutti i ruoli senza mai dare segni di cedimento. Maria è molto amata dal pubblico italiano che la segue con molto interesse e sincero affetto da diversi anni.

Originaria di Milano nasce in una famiglia benestante, dopo pochi anni si trasferiscono tutti a Pavia dove Maria, ormai adolescente, frequenta il Liceo Classico e successivamente si laurea con lode in Giurisprudenza. Il suo sogno nel cassetto era quello di diventare magistrato, ma il destino ha avuto in serbo per lei altre sorprese.

Inizia ad avvicinarsi al mondo dell’editoria lavorando come redattrice di testi in uno studio legale, il suo unico scopo era mantenersi agli studi. Il 1989 è un anno importante per la sua vita e la sua carriera, tutto cambia nel giro di poche ore ed arriva la svolta professionale.

La confessione di Maria spiazza tutti, nessuno avrebbe mai detto che…

Maria De Filippi incontra suo marito Maurizio Costanzo ad un convegno nel 1989, il quale rimase sbalordito dalla sua professionalità e l’assunse in un’agenzia pubblicitaria, facendola diventare la sua assistente personale.

Inizia così una carriera brillante per la talentuosa Maria che giorno dopo giorno si avvicinava sempre di più a Maurizio. In un’intervista a Mara Venier, la conduttrice di Canale 5 ha confessato un segreto eclatante sull’inizio della storia d’amore con l’uomo che poi sarebbe diventato suo marito.

E’ di dominio pubblico che Maurizio Costanzo è il giornalista per eccellenza, negli anni ’70 è stato il protagonista assoluto dominando la scena sia con la penna che in televisione. Maurizio è famoso anche per aver avuto diverse mogli e per il fatto che non abbia mai creduto fino in fondo alla parola matrimonio, ma con Maria sembra aver cambiato idea.

Maria e Maurizio sono sposati dal 1995, prima però c’è stato un lungo fidanzamento durato 5 anni. La conduttrice di Canale 5 ha confessato alla collega Mara Venier che l’amore con il giornalista è sbocciato quando lui era ancora sposato. La relazione clandestina è andata avanti per un po’, fin quando un giorno mentre entrano a telefono la moglie di Maurizio si intromise nella conversazione. Maria a quel punto decise di riagganciare e per 24 ore non ebbe più notizie del suo amato.

La De Filippi spiega a Mara come siano stati momenti di angoscia e di paura e che come un mantra si ripeteva: “Sono solo l’amante, mi lascerà senza dubbio”. Contro ogni sua aspettativa così non è stato, Maurizio lascia la moglie per iniziare una relazione alla luce del sole.

Tra un episodio e l’altro Maria riesce a strappare qualche risata al suo pubblico, che la ama come se fosse una persona di famiglia. Anche la collega Mara è affascinata dal racconto della De Filippi che come sempre trova una morale per ogni situazione, in questo caso che l’amore è più forte di tutto e tutti.