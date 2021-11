Bufera sul web, una donna della Rai ha confessato di avere un legame speciale con Maria De Filippi, i fan sono sconvolti

Spesso dei personaggi famosi si conoscono solo alcuni particolari ovvero quelli che si vedono in televisione. Per quanto riguarda il resto rimane un segreto che potrebbe essere eventualmente svelato al momento opportuno dai personaggi stessi. È questo quello che sarebbe successo di recente. Una donna del mondo dello spettacolo, che lavora in Rai ha confessato di avere un rapporto molto speciale con la regina di canale 5, Maria De Filippi.

Maria De Filippi e il rapporto speciale con un’altra donna dello spettacolo

La De Filippi è finita al centro di una bufera mediatica a causa delle rivelazione di una donna dello spettacolo riguardo un loro legame speciale. Si tratta di Stefania Orlando. Quest’ultima ha rivelato di essere molto legata alla De Filippi, in un modo che nessuno sapeva. La Orlando l’anno scorso ha partecipato al “Grande Fratello Vip” ed è riuscita anche ad arrivare terza sul podio. Il vincitore invece è stato Tommaso Zorzi, suo grande amico all’interno del reality. Durante il programma la Orlando si è lasciata sfuggire qualche indiscrezione sul rapporto speciale che intrattiene con la regina di Canale 5, Maria De Filippi.

Il pubblico a casa e i coinquilini erano rimasti sconvolti. Della De Filippi non si sa molto riguardo alla sua vita privata. A parte chiaramente che è sposata con Maurizio Costanzo e hanno un figlio insieme. La De Filippi si tiene lontana dai social e pertanto non condivide nulla del suo passato o presente. Ci pensano allora gli amici a rivelare dettagli su di lei. Propri come è capitato con Stefania Orlando, che ha rivelato di essere profondamente legata a Queen Mary per un fatto accaduto nel passato. Si tratta del matrimonio della Orlando con l’attore Andrea Roncato. La showgirl ha affermato che la De Filippi è stata la sua testimone di nozze all’epoca.

Un ruolo importante che lega due persone profondamente. Tuttavia, l’amore tra la Orlando e Roncato non è durato molto. Dopo due anni dalle nozze hanno scelto di divorziare. Oggi infatti la Orlando è felicemente sposata con il musicista Simone Gianlorenzi. Il rapporto con Maria dopo il divorzio da Roncato è finito nel dimenticatoio, per questo motivo le donne non sono mai state viste insieme.