La showgirl ha postato l’ultimo shooting che la vede indossare una gialla di pelle color camoscio ed i capelli lucenti che le cadono sulle spalle.

La ricordiamo tutti come una delle concorrenti più amate del “Grande Fratello” nel 2007 dove si è fatta apprezzare per la sua personalità forte e determinata ma anche per le sue forme prorompenti.

Melita Toniolo, trevigiana classe 1986, nonostante il diploma come grafica pubblicitaria, dirotta presto la sua vita nel settore moda e diventa una fotomodella di grande fascino. Vince anche diverse fasce, come quella di Miss Alpe Adria che lei ieri ha ricordato nelle sue stories con una foto di repertorio che ha fatto sognare non pochi fan sui social.

Melita dopo le varie esperienze tv, oggi è anche mamma di Daniel e proprio con lui passa la maggior parte delle sue giornate. Nel temo libero la palestra e qualche servizio fotografico che condivide sempre con grande entusiasmo nella sua pagina Instagram. Vediamo l’ultimo.

Melita Toniolo una dea, i fan sono tutti innamorati di lei

Si allena sempre presso il WTStudio_Seregno dove tonifica e scolpisce il suo fisico già perfetto. E proprio questa sua silhouette, nonostante coperta da una giacca pesante di pelle marrone, emerge anche dall’ultima foto che ha pubblicato ieri.

Apparentemente castigata con focus sugli occhi, la showgirl emana un magnetismo che ben poche hanno in modo così provocante.

Anche la frase che ha scelto per commentare l’istantanea trasmette il suo stato d’animo, ovvero quello di una donna che preferisce il silenzio oggi rispetto ai pettegolezzi a cui era abituata solo fino a qualche anno fa.

“Silenzio Bruno!!! cit. per pochi” ha scritto lei nella didascalia che accompagna l’ultimo post social pubblicato pochissime ore fa. Melita fa riferimento al dialogo tra Luca e Alberto, il film d’animazione del 2021 diretto da Enrico Casarosa con il doppiaggio di Luca Argentero. Lo starà guardando in questi giorni con il suo piccolo uomo di casa?

Centinaia di messaggi per lei da parte dei follower che hanno subito indovinato il film: “Già io rimango in silenzio davanti alla tua bellezza😮✨🤎”, “Incantevole splendore!”, “Meli io sto in silenzio perché sei splendida 😍”, “Troppo belle, sei una dea!”, “Sei di una bellezza mostruosa, complimenti 👏”