Nina Moric infiamma Instagram rivelando le sue curve esplosive. La camicia si apre ma la showgirl non indossa il reggiseno: sfiora la censura

Sono trascorsi 22 anni da quando Nina Moric prestava la sua incredibile immagine al video della celebre canzone di Ricky Martin “Livin’ la vida loca”, dove la sua apparizione resta ancora indimenticabile. Sex symbol di un’intera epoca, ha rappresentato il sogno di bellezza di milioni di italiani e non solo, grazie al successo internazionale ottenuto attraverso la collaborazione con il cantante.

Modella di alto livello, ha collezionato esperienze con i brand più prestigiosi, come Roberto Cavalli, Versace, Valentino, Calvin Klein, Rocco Barocco e tanti altri, prima di sfondare anche nel mondo dello spettacolo. Inizia come valletta fino a ottenere successivamente rilevanti ruoli come co-conduttrice, per una brillante carriera che ha ottenuto i più importanti risultati.

Anche la vita personale della showgirl è oggetto dell’attenzione del pubblico, soprattutto per quanto riguarda il turbolento matrimonio con Fabrizio Corona, conclusosi nel 2007. Da poco riappacificati per amore del figlio, i due hanno postato alcune foto su Instagram che hanno riscontrato grande stupore da parte dei fan. Diventa sconcerto l’emozione suscitata dalle ultime foto pubblicate, che la vedono in una veste decisamente provocante: sensualità al limite della censura.

Nina Moric senza veli: manifesto di pura seduzione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Cosa ci stiamo perdendo”, Raffaella Fico seminuda su uno scoglio: curve che mandano il web in tilt – FOTO

Non ci sono paragoni quando si parla di Nina Moric, che con la sua straordinaria avvenenza ha stregato intere generazioni nel corso degli anni ’90 e 2000. Classe 1976, oggi ha 45 anni e continua a stupire con il fascino intramontabile, che ancora non riscontra rivalità. Sguardo magnetico, curve procaci distribuite su 180 centimetri di statuaria sensualità, dalle misure straordinarie che superano persino l’ideale di bellezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Maria De Filippi: “Ho avuto paura, ero l’amante”. Verità eclatante, reazione del pubblico inaspettata

A 25 anni dal suo esordio nulla è cambiato, come dimostrano le ultime foto pubblicate dalla showgirl su Instagram. Il suo potere ipnotico davanti all’obiettivo trova conferma, in una mise decisamente audace che sconvolge gli utenti sul social. Gli occhi azzurri conturbanti catturano lo spettatore, che resta travolto dalla seduzione irresistibile della sua posa.

La camicia bianca sbottonata rivela l’assenza di intimo, in un tripudio di forme che lascia attoniti i fan: “Pazzesca“, “Una dea“, “Spettacolo“.