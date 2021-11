La bella Paola Di Benedetto ha condiviso uno scatto in cui appare spettacolare, i fan commentano all’impazzata

Paola Di Benedetto è una showgirl molto apprezzata al momento. Nonostante la sua giovane età, ha già un curriculum pieno. Le sue prime apparizioni in televisione risalgono ai tempi di “Ciao Darwin”, dove la Di Benedetto era Madre Natura. Successivamente l’abbiamo vista “all’Isola dei famosi” e al “GF Vip”. Oggi è un influencer affermata e lavora per radio “Rtl1025”. Ha condiviso una foto in cui appare semplicemente sensuale e magnifica e le risposte sono state moltissime, anche di personaggi famosi.

Paola Di Benedetto la foto accompagnata dalla frase che fa discutere

La bella conduttrice di “Rtl1025” ha condiviso una foto con indosso un completo nero e sembra catwoman. L’occasione è un evento al Teatro Gerolamo. La Di Benedetto ha condiviso anche un pensiero profondo che in molti hanno apprezzato. Ecco cosa ha scritto l’ex Madre Natura di “Ciao Darwin”: “Se dovessi rispondere alla domanda, quale persona ami di più al mondo cosa diresti? Scommetto che pochissimi di voi hanno pensato “me stess..”Beh, forse ogni tanto è giusto metterci al primo posto. Di questo e tanto altro si è parlato ieri con Intimissimi all’evento Self Love is Love”.

Arrivano in risposta tanti commenti, il primo in assoluto lo ha postto Aurora Ramazzotti che ha scritto: “Non so però io amo te ciao”. Arriva anche il messaggio di Filippo Nardi che ha replicato con dei cuoricini. Altri commenti poi si concentrano più sulla bellezza della Di Benedetto, alcuni commentano: “Super sexy anche col maglione a collo alto”, “Quanto sei bella Paola. Ti ho conosciuta di persona qualche anno fa ad uno shooting”. Insomma la conduttrice è molto amata, infatti su Instagram ha ben 1,7 milioni di followers.

La Di Benedetto in questo periodo ha fatto tanto parlare anche per la sua presunta love story con Stefano De Martino. I due sono stati avvistati più volte insieme dopo la rottura della conduttrice con il cantante Federico Rossi. Tuttavia non è arrivata nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati. Sono in molti a volerli insieme. Staremo a vedere.