Raffaella Fico, ormai fuori dalla Casa del Grande Fratello vip, torna a commentare la relazione tra Soleil Sorge ed Alex Belli.

Una delle coppie più discusse dell’edizione attuale del Grande Fratello vip è sicuramente quella composta da Soleil Sorge ed Alex Belli. Fin dall’inizio del reality Soleil si è mostrata determinata a vincere, e per raggiungere questo obbiettivo è disposta a tutto: addirittura a flirtare con un uomo sposato. Belli, appunto, la scorsa estate si è unito in matrimonio la sua “amata” Delia Duran, che oggi però è costretta ad assistere ad un patetico flirt del marito con la Sorge.

Soleil Sorge ed Alex Belli, Raffaella Fico racconta tutta la verità

Delia Duran ha deciso di intervenire sulla questione. Nonostante la Sorge si sia mostrata disposta a tutto pur di arrivare alla fine del reality, il suo rapporto con Alex Belli aveva superato ogni limite e per questo motivo la moglie di lui ha deciso di interrompere tutto. Dopo l’intromissione di Delia Alex ha preso le distanze da Soleil, ma all’interno della casa c’è ancora chi è convinto che sia stato tutto un progetto organizzato a tavolino.

Se tante persone credono che il finto flirt tra la Sorge e Belli sia stato ideato addirittura dalla moglie di lui, fuori dalla Casa c’è anche chi crede di aver visto qualcosa di più tra i due. Raffaella Fico, appena uscita dalla Casa del Grande Fratello, ha raccontato: “Io che ho vissuto lì fin dall’inizio ho notato un certo interesse. Era palese. Un conto è l’amicizia, un altro sono i baci e gli abbracci anche sotto le coperte. C’è una forte attrazione tra i due, forse qualcosa in più. Lo si vede quando si guardano e stanno insieme; traspare quando stai bene con qualcuno e noi della casa lo abbiamo visto”.

Sebbene la Fico abbia capito fin da subito le intenzioni della Sorge, non le ha mai capite e men che meno approvate: “Io da donna single non mi permetterei mai di guardare un uomo fidanzato o sposato. Lo stesso un ragazzo impegnato non dovrebbe permettersi” ha spiegato al pubblico.