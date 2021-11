Rocio Morales mostruosa su Instagram: la splendida attrice ha pubblicato uno scatto in cui mette in mostra il suo reggiseno.

Rocio Morales è indubbiamente una delle attrici più amate e seguite del cinema nostrano. La madrilena si è trasferita in età giovanissima nel nostro paese: qui ha trovato anche l’amore. La spagnola è la compagna di Raoul Bova, conosciuto sul set di ‘Immaturi – Il viaggio’.

Rocio vanta ben 542mila followers: ognuno di loro può considerarsi soddisfatto dal momento che la nativa di Madrid condivide in rete scatti sempre più incredibili. Questa sera, ad esempio, la 33enne ha piazzato online una foto in cui apre completamente il suo tailleur e resta in reggiseno.

Rocio Morales resta in reggiseno: spettacolo indimenticabile

Rocio ha per un attimo fatto dimenticare a tutti che l’inverno è alle porte, innalzando la temperatura su Instagram con uno scatto illegale. Lo spettacolo offerto dalla nativa di Madrid è decisamente bollente e sorprende tutto il pubblico del web. La 33enne indossa un tailleur bianco e nero davvero favoloso.

L’attrice, però, decide di aprire la giacchetta e di mostrare a tutti il suo reggiseno. Il fisico della classe 1988 è una visione indimenticabile. “100% Romantic“, ha scritto nella didascalia. Gli utenti stanno ovviamente commentando: usano parole diverse, ma il significato dei complimenti è praticamente lo stesso. Ogni singolo seguace della madrilena è rimasto estasiato da cotanta bellezza.

Rocio è stata una delle dieci conduttrici che ha affiancato Nicola Savino nel corso di questa particolare edizione de ‘Le Iene’ (ci sono state altre super vip come Elodie Di Patrizi, Federica Pellegrini e Elisabetta Canalis). Durante la sua puntata, l’attrice spagnola ha parlato del razzismo e ha dichiarato che “Nessuno vale più di qualcun altro”.