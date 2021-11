La cantante ha avuto un rapporto molto complicato con il padre che ha conosciuto a 12 anni, oggi ne torna a parlare con nostalgia

Sabrina Salerno non ha avuto un’infanzia facile. Il padre non l’ha mai riconosciuta fino ai suoi 12 anni. Ha vissuto con i nonni in Liguria finché non ha ottenuto la sua indipendenza. Nonostante il padre abbia avuto un comportamento ingiusto e freddo con lei, la Salerno non gli ha mai portato rancore. Tuttavia anche se ha perdonato il suo comportamento, non può certo dimenticare la sofferenza del rifiuto.

Sabrina Salerno torna a parlare del rapporto tormentato con il padre

Sabrina Salerno parla ancora del padre, ma senza rancore. Il motivo? Lei gli ha dato la possibilità di entrare nella sua vita dopo 40 anni di assenza e questo gli ha permesso di chiedere perdono.

Dopo averla riconosciuta a 12 anni il loro rapporto non è cambiato. Lui non si faceva vedere quasi mai e lei lo rincorreva inutilmente. La rabbia e la frustrazione provata dalla cantante è stata tanta, ma ha trovato la forza di perdonare per cercare di salvare il rapporto con il suo papà. La showgirl non nasconde che questo dolore ha inevitabilmente influito sulla sua vita in maniera negativa.

La Salerno definisce il suo compagno “santo” perché ha dovuto sopportare tanto. Dolore dopo dolore per la cantante che dopo aver conosciuto il suo agognato e desiderato primo è venuto a mancare poco dopo. Un duro colpo da mandar giù. Quando sembrava che ogni tassello della sua vita fosse tornato al posto giusto, tutto si azzera nuovamente. Oggi la Salerno è una donna determinata, forte e audace che ha imparato a perdonare e a gestire la sua rabbia. Possiamo tranquillamente affermare che nella vita lei ha decisamente vinto.

Ha avuto una carriera lunga e di grande successo nel mondo della musica diventano un’icona negli anni ’80 e ’90. Oggi è concorrente a “Ballando con le Stelle”, dove sfoggia un corpo statuario che le è valso la nomina di sex symbol.

A volte non tutti i mali vengono per nuocere, l’infanzia negativa ha spronato la cantante a fare qualcosa di più.