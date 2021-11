Eva regala ancora una volta uno scatto meraviglioso ai suoi followers: il suo fondoschiena in primo piano è un qualcosa di mostruoso.

La meravigliosa star ungherese Eva continua ad offrire il meglio di sé sui social network: ogni sera, la nativa di Gyor pubblica fotografie da infarto immediato e riporta nelle sue didascalie pensieri profondi e soprattutto massime di vita. Ogni suo singolo contenuto fa sempre il pieno di likes e di commenti.

Stando a quanto si vede nel post, Eva si trova nella meravigliosa isola di Zanzibar. L’estate per la classe 1972 non è ancora terminata. Lo scatto di oggi è fenomenale: l’ex attrice dei film a luci rosse si gira e regala una visione da sogno.

Eva sconvolgente: si gira e piazza il fondoschiena in primo piano

Eva, con imbarazzante facilità, continua a far sognare la sua platea di ammiratori: la splendida nativa di Gyor vanta un fisico da fare invidia anche alle ventenni. L’ultima fotografia condivisa online ha mandato in tilt Instagram. L’ex pornostar, nonostante sia decisamente coperta rispetto al solito, si gira di spalle e mostra comunque la forma del suo fondoschiena illegale.

“Sii il riflesso di ciò che vorresti ricevere“, ha scritto nella didascalia. La 49enne indossa un vestito super scollato che fa anche fatica a contenere il suo décolleté da urlo. Come se non bastasse, c’è uno spacco niente male che mette in risalto le sue gambe da crepacuore. Il vestito la fa sembrare una sirena, ma per provocare ancora meglio Eva mette ai piedi anche dei tacchi altissimi. “Sconvolgente”, ha scritto un utente che è rimasto praticamente senza parole.

Tra lato A e didietro, la showgirl ed influencer (ormai ha i numeri sui social per esserlo) sa sempre come far stropicciare gli occhi ai suoi seguaci.