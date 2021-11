Con Elisabetta Gregoraci il buongiorno ha il rosa in bocca, la conduttrice fa impazzire il web di prima mattina con una foto allettante

Elisabetta Gregoraci continua a stupire il web con scatti mozzafiato che non passano inosservati e diventano virali. La sua vita sott oi riflettori è iniziata molti anni fa quando si è fatta conoscere come showgirl per poi diventare la signora Briatore. Oggi è una conduttrice molto affermata e una mamma meravigliosa.

I fan la ammirano e la seguono sui social dove vanta di quasi due milioni di follower. La Gregoraci è diventata ancora più popolare dopo aver partecipato al “Grande fratello vip”.

Elisabetta Gregoraci, pink lady e i fan in tilt – FOTO

