L’opinionista negli ultimi giorni è sotto attacco sui social per aver salvato alle eliminazioni Alex Belli, una scelta che però non è piaciuta ai suoi fan.

Questa edizione del programma di Canale 5 sarà ricordata come quella delle polemiche legate non tanto ai concorrenti ma piuttosto a quelle scatenate in studio dalle stesse opinioniste ingaggiate da Signorini per dirigere i giochi da fuori e dare un contributo di mediazione importante tra i partecipanti ed il pubblico a casa.

Soprattutto Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis, è sempre attaccata invece per il suo atteggiamento spesso sfrontato e sopra le righe.

Anche durante l’ultima puntata del reality ha dato adito ai fan (leggi hates) che l’hanno presa di mira per un gesto inaspettato che ha compiuto e che ha messo in agitazione non pochi seguaci dello show. Vediamo cos’ha combinato e quali sono state le critiche mosse nei suoi confronti.

Sonia Bruganelli risponde a tono, le sue parole zittiscono tutti

“Prima lo attacchi, poi ti inchini alla produzione e lo salvi. Ma sei riuscita a guardarti allo specchio questa mattina? Ma non ti vergogni a guardare in faccia i tuoi figli?”.

Perché questa critica a Sonia? Nell’ultima puntata del “GF Vip” ha salvato dall’eliminazione Alex Belli nonostante fino a quel momento lo avesse sempre molto criticato per il suo modo di porsi dentro la Casa. Questo aspetto non ha affatto convinto, tanto che nel giro di poche ore è stata letteralmente sommersa di critiche e messaggi per nulla carini.

“Non ti sembra un po’ ma solo un po’ eccessivo quello che dici?” ha risposto lei, che non solo ha fatto subito dopo una diretta social in cui “giustificava” il suo atteggiamento ma anche perché voleva mettere a freno quanto aveva scatenato.

“All’interno del GF esiste un meccanismo sociale per cui c’è chi è veramente se stesso – ha esordito Sonia – e invece chi esaspera i propri connotati facendosi giocare dal gioco. Tra questi Lulù, Catia, Manuel e lo stesso Alex, che però ho apprezzato nonostante tutto per il suo sapersi controllare meglio di altri all’interno di questo meccanismo contorto”.

Non paga, Sonia ha poi pubblicato un post con tutti i messaggi di odio degli haters, un suo modo incisivo per zittire le critiche mosse verso di lei e porre fine alla faccenda nel modo più diplomatico possibile. Voi cosa ne pensate?