“Sei qualcosa di grosso”, Sophie Codegoni, il vestitino è da bollino rosso: davanzale e posteriore in una sola FOTO

Sophie Codegoni è uno dei volti emergenti della nuova edizione del “Grande Fratello Vip”. La modella, celebre per aver partecipato a “Uomini e Donne 2020” nelle vesti di tronista, si sta rivelando una donna tenace e caparbia, nonostante la sua giovane età. Tra l’altro, Sophie è tra i pochi concorrenti che cercano di tenere alto l’umore all’interno della casa. Il pubblico, che sta imparando a conoscerla, la apprezza ogni giorno di più. E, sotto l’ultima foto apparsa nei suoi canali social, i fan non hanno mancato di esprimerle i loro apprezzamenti.

Sophie Codegoni, il vestitino è da bollino rosso: davanzale e posteriore in una sola FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Sophie Codegoni, assieme ad Alex Belli, è la vera e propria anima della casa del “Gf Vip”. La concorrente, che vorrebbe coinvolgere i suoi compagni in tutti i siparietti da lei architettati, non manca di trasmettere quotidianamente la propria energia travolgente al pubblico. La modella, che inventa in continuazione giochi e format che possano divertire i telespettatori, si sta guadagnando gli apprezzamenti della maggior parte degli utenti.

Su Instagram, intanto, coloro che gestiscono la sua pagina continuano a pubblicare scatti della bella milanese, chiedendo al pubblico di sostenerla nella sua avventura. L’ultima foto, in particolare, ha scatenato letteralmente il delirio sul web. La Codegoni, favolosa nel suo outfit blu elettrico, si è guadagnata gli apprezzamenti di tutti.

Il design dell’abito, a dir poco sensuale, mette in mostra il meraviglioso décolleté della modella, frutto della chirurgia estetica. Il vestito, che scende aderentissimo a fasciare le curve di Sophie, lascia intravedere il suo posteriore di marmo. La Codegoni, con la sua espressione seria e al contempo attraente, è davvero il sogno proibito di migliaia di fan.

“Sei qualcosa di grosso“, le ha scritto un fan, accecato dalla bellezza della modella. I seguaci di Sophie, rapiti dalla sua avventura al “Gf Vip”, stanno crescendo ogni giorno di più.