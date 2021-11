“Uomini e Donne”, scandalo a luci rosse. La dama rischia grosso: “So chi devo chiamare”

“Uomini e Donne”, scandalo a luci rosse in puntata. La dama rischia grosso e alla fine fa appello a Maria: “So chi devo chiamare”

Le tensioni tra Gemma Galgani e Tina Cipollari sembrano destinate a non spegnersi. La bionda opinionista, ormai da qualche anno, ha preso di mira la dama torinese, rea di non essere interessata ai cavalieri che frequenta, ma di volersi solamente assicurare le attenzioni delle telecamere. La 71enne, di contro, colpevolizza Tina di metterla in cattiva luce e di accattarla senza alcun criterio, solo per il proprio personale divertimento.

Anche nel corso della puntata da poco andata in onda, i battibecchi tra le due donne non sono mancati. Gemma, che ha espresso a Costabile tutta la propria delusione per il suo comportamento, è stata immediatamente redarguita da Tina, che l’ha apostrofata con epiteti sicuramente non lusinghieri. La situazione, ad un certo punto, è a dir poco degenerata, tanto che Maria è dovuta intervenire per sedare quelli che, altrimenti, sarebbero divenuti dei siparietti a luci rosse.

“Uomini e Donne”, scandalo a luci rosse. Gemma rischia grosso: “So chi devo chiamare”

La puntata di “Uomini e Donne” andata in onda quest’oggi non è stata affatto semplice per Gemma Galgani. La dama di Torino ha dovuto affrontare una realtà assai difficile da digerire: Costabile, che Gemma ha frequentato fino a pochi giorni fa, è uscito assieme a Dominique, la dama giunta in trasmissione per corteggiarlo. La Galgani, profondamente ferita dal comportamento dell’uomo, ha iniziato ad attaccarlo e a manifestargli tutta la propria delusione: “Eri tanto affranto, poi la sera anziché rimanere a casa esci con lei? Lo capiranno tutti che sei un bluff, ma io ci arrivo sempre prima“.

Le sue parole non sono affatto andate giù al cavaliere, che non ha mancato di replicare alle cattiverie della donna. Ma, prima ancora che Gemma potesse rispondere, Tina Cipollari si è intromessa nel dialogo per esprimere il proprio pensiero sulla dama. “Sei tu che con la tua pesantezza fai scappare gli uomini che non ti piacciono, perché quando ti piacciono ti butti tra le loro braccia nel giro di un’ora“: questa la pesante osservazione dell’opinionista, di fronte alla quale la Galgani è rimasta di sasso.

“Non diciamo fesserie. Solo con Giorgio ho avuto questo trasporto, ma erano trascorsi dieci giorni” – ha replicato Gemma, che non è riuscita a contenere l’esuberanza di Tina – “Bugiarda, eri nel suo letto dopo mezz’ora!“. La dama di Torino, sconvolta dalla piega che stava prendendo il discorso, non ha potuto evitare di fare appello alla De Filippi: “Ti prego Maria, chiamiamo Giorgio!“. La conduttrice, che è intervenuta a sedare la lite, è stata in grado di riportare il tutto alla normalità.

Nello studio, quest’oggi, si è sfiorato un vero e proprio scandalo a luci rosse. Solo Maria De Filippi, con la sua innata pazienza, è riuscita a ottenere che si calmassero le acque.