“Uomini e Donne”, l’annuncio che tutti aspettavano: “Ci sposiamo!”

Sono stati due grandi protagonisti del trono classico di Uomini e Donne: Beatrice Valli e Marco Fantini ha danno dato finalmente l’annuncio che tutti aspettavano

Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più amate nate nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I due si sono conosciuti in quello studio e da allora non si sono più lasciati, anzi, sono diventati una vera e propria famiglia. Hanno avuto dei figli e poi nella città più romantica nel mondo, la meravigliosa Parigi, è arrivata la proposta di matrimonio. Proposta che, purtroppo, è arrivato poco prima della pandemia: per ovvi motivi, tutti i loro programmi in merito sono stati rimandati a data da destinarsi.

Beatrice Valli e Marco Fantini, dopo Uomini e Donne convolano a nozze

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a B E A T R I C E V A L L I ( @ v a l l I b e a t r I c e )

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> “Chapeau” Valentina Vignali confessa tutti i dettagli di quella “notte speciale” – FOTO

La data finalmente è stata decisa e lo hanno comunicato Beatrice e Marco con un post pubblicato su Instagram ieri sera: “Abbiamo finalmente deciso! Il 29 maggio 2022 ci sposeremo. Speriamo di non rimandare più” ha scritto l’ex corteggiatrice nella didascalia del post che ha postato sul suo profilo. La gioia dei loro fans è stata incontenibile: oramai sono quasi due anni che i due sognano di convolare a nozze ma hanno dovuto continuamente rimandare il grande evento. Adesso, salvi imprevisti, nella prossima primavera potranno promettersi amore eterno davanti al mondo e soprattutto ai loro figli, che saranno lì ad accompagnarli in questa meravigliosa avventura. Non poteva esserci notizia migliore e adesso non ci resta che attendere quel momento per vederli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Auto esce di strada e si scontra con altre due vetture: morto ragazzo di 31 anni

Marco e Beatrice sono sicuramente una coppia amatissima e la reazione dei loro fans alla notizia n’è la prova: i due hanno ricevuto migliaia di auguri e di commenti.