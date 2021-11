Il Volo a bomba sui Maneskin: Il loro successo? “Noi abbiamo..”

Il Volo parla dei Maneskin e del loro grande successo. Le parole che non mentono su quello che stanno facendo

Di questi periodi basta dire Maneskin per scatenare il delirio più totale, non solo tra i giovani. La band romana sta vivendo un momento d’oro. Tutti li amano, non solo in Italia ma soprattutto all’estero. I quattro giovani romani sono acclamatissimi, infatti, in tutto il mondo.

Il trionfo all’Eurovision gli ha dato la spinta per farsi conoscere e da lì in poi non si sono più fermati, scalando le classifiche musicali europee e mondiali. Solo qualche giorno fa hanno aperto il concerto dei Rolling Stone a Las Vegas.

Ma cosa ne pensa un’altra band italiana altrettanto famosa nel mondo? Il commento de Il Volo non passa inosservato.

Il Volo sui Maneskin, il commento che non passa inosservato

Il Volo ha conosciuto il successo planetario molto prima dei Maneskin. I tre giovani tenori sono diventati famosissimi quando non erano ancora maggiorenni e nel corso della loro carriera hanno calcato i più importanti palchi e teatri del mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sconvolgente” Eva, il fondoschiena è un qualcosa di mostruoso: si gira e…. visione unica – FOTO

Ecco perché sanno bene cosa stanno provando ora i Maneskin. È come se il loro “destino” artistico sia accomunato da una stessa linea, quella della rottura. A Leggo, infatti, nel corso di un’intervista rilasciata in occasione della serata dedicata ad Ennio Morricone, andata in onda su Rai 1, i ragazzi de Il Volo lo hanno detto chiaramente.

“Chi rompe gli schemi e arriva al grande pubblico è da ammirare – hanno specificato Gianluca, Ignazio e Piero – La forza dei Maneskin ha sorpreso tutti, sappiamo cosa stanno vivendo, noi all’inizio, a 14 anni, abbiamo vissuto situazioni simili”.

Insomma Il Volo sa bene cosa la band romana sta vivendo e affrontando in questi mesi e per loro non ci sono che parole di ammirazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Belen e Antonino, la showgirl ammette la crisi davanti a tutti – FOTO

Due percorsi diversi certo, ma che condividono una marcia alternativa alla tradizione e al consolidato. Due linguaggi differenti i loro che portano, però, in alto la grandezza dell’Italia.