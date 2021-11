“X Factor”, la commuovente dedica di Emma dopo la puntata: “Io sono qui”

Due eliminazioni sofferte nella scorsa puntata di X Factor che si avvia ora verso il quarto Live. A mente fredda Emma ha voluto dedicare alcune parole alla sua artista

Una puntata di X Factor ricca di emozioni e tensione quella andata in onda ieri sera, che ha visto ben quattro artisti a rischio eliminazione. I meno votati dal pubblico nel corso delle due manche sono stati i Le Endrigo, Nika Paris, i Karakaz e Vale LP. Dopo un duro ballottaggio a essere eliminati sono stati i Karakaz, gruppo di Hell Raton, e Vale LP, cantante della squadra di Emma. Proprio quest’ultima ci ha tenuto questa mattina a dedicare alla giovane delle commuoventi parole.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Bell’amore mio”, Flora Canto prima e dopo: trasformazione surreale

La dolce dedica di Emma a Vale LP: “Sii sempre te stessa”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Al termine del terzo appuntamento con i Live di X Factor Emma si è ritrovata a dover salutare un componente della sua squadra. Si tratta della giovane Vale LP, eliminata al ballottaggio finale. Un grande dispiacere per la giudice che oltre a credere ciecamente nel talento dei suoi artisti finisce per legarsi personalmente a loro.

Per questo motivo questa mattina, a mente fredda, ci ha tenuto a dedicare un messaggio proprio alla cantante attraverso una storia postata sul suo profilo Instagram.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci furiosa: nello studio accade la cosa più brutta

Lo ha fatto condividendo l’audio del singolo della giovane, “CHÉRI“, e rivolgendole parole di stima. “I giochi finiscono, le luci si spengono, resta in piedi solo la musica“, scrive Emma. “Lavora alle tue canzoni, continua a creare e soprattutto sii sempre te stessa“, la incoraggia così prima di dichiarare come il suo supporto non si limiti al contesto del programma. “Io sono qui” -scrive- “hai spaccato tutto bella mia“.

Emma è solita mostrare sostegno ai giovani talenti di X Factor anche al di fuori del talent. In più occasioni ha invitato ex concorrenti ad aprire i suoi concerti per dar modo loro di farsi conoscere e di esibirsi dinnanzi a un vasto pubblico, anche a distanza di tempo dalla loro partecipazione al programma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Sei il mio diamante”, Paola Di Benedetto, la tutina è glamour: brilla tutto

Ora è tempo per la cantante di rimettersi al lavoro per preparare al meglio la sua squadra, composta ora dai Le Endrigo e gIANMARIA, per la prossima puntata di X Factor. L’appuntamento con il quarto Live è per giovedì 18 novembre su Sky Uno e Now Tv.