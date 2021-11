Dopo un anno dalla separazione con l’ex marito, Adriana Volpe fa delle confessioni inaspettate, chi l’avrebbe mai detto

Adriana Volpe sta attraversando un periodo lavorativo felice. Dopo aver condotto “Ogni Mattina” lo scorso giugno, oggi è opinionista fissa al “Grande Fratello Vip” insieme a Sonia Bruganelli. Nonostante tra le due ci sia della maretta, riescono comunque a proseguire il loro percorso nel programma, ricoprendo il loro ruolo alla perfezione. Almeno nel lavoro la Volpe ha fortuna. In amore non ha la stessa gioia purtroppo. Da un anno ormai il suo matrimonio è terminato e oggi la conduttrice ha rivelato qualche indiscrezione sull’ex marito.

Adriana Volpe parla dell’ex marito rivelando dettagli piccanti

Dopo un anno di separazione tra la Volpe e il suo ex, entrambi sembrano vivere la loro vita in serenità. La loro crisi è iniziata proprio dopo l’uscita della Volpe dal “GF Vip”. Un particolare che avrebbe segnato il destino della coppia è stata la morte del padre di lui, che in seguito al lutto si è trasferito in Svizzera. Questo ha visto la coppia entrare in crisi profonda. Poco dopo è arrivata la conferma ufficiale della loro separazione. Oggi i loro rapporti sono pressoché nulli, rimangono in piedi per questioni legali e per la figlia che hanno in comune.

Recentemente la Volpe si è espressa sul nuovo flirt dell’ex marito Roberto Parli, confermando quindi la presenza di un’altra donna nella sua vita. Si tratta di Clarissa Tami, una conduttrice televisiva e radiofonica famosa in Svizzera. La Volpe ha commentato questa notizia sostenendo che non è certo un problema se l’ex marito ha una nuova compagna, anzi le farebbe addirittura piacere. Non ha ripensamenti e non prova gelosia per la nuova compagna. Si dice convinta della separazione e pertanto non ha motivo di essere infastidita da questo flirt.

Per lei la cosa più importante è la figlia Gisele e per il suo bene tenta di mantenere un rapporto civile e rispettoso con l’ex marito. Inizialmente non è stato così, subito dopo la rottura i due hanno intrapreso una guerra social con tanto di frecciatine piccati e velenose. Oggi però quel comportamento appartiene al passato.