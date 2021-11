Aida Yespica ha condiviso l’ennesimo scatto da urlo sul suo profilo Instagram: le trasparenze nei punti giusti e la gonna cortissima deliziano i fans.

Aida Yespica sa sempre come far impazzire la sua platea di seguaci e condivide praticamente ogni sera scatti non legali sul suo profilo Instagram. Con 884mila followers, la nativa di Barquisimeto è una delle modelle più seguite e apprezzate del web. Anche questa sera, la venezuelana ha lasciato il segno accedendo le fantasie degli utenti con uno scatto mozzafiato.

La Yespica indossa una camicia molto particolare e soprattutto trasparente: i punti giusti sono in bella mostra e fanno volare le immaginazioni degli ammiratori. Come se non bastasse, la 38enne ha una gonna super aderente e cortissima: l’outfit sta piacendo davvero a tutti.

Aida Yespica, trasparenze nei punti giusti e gonna cortissima: che sballo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official

Non ci sono più parole, né aggettivi per descrivere la bellezza sconfinata di Aida Yespica. La modella venezuelana è senza ombra di dubbio una sex symbol e fa sognare sia i telespettatori che il pubblico del web con la sua avvenenza e la sua femminilità. La classe 1982, questa sera, ha superato tutti i limiti e ha condiviso online una fotografia che sta facendo furore su Instagram.

Felice per l’arrivo del venerdì sera, la Yespica decide di stregare ogni singolo seguace con un outfit da crepacuore. La camicia è molto particolare, sia come design che come trasparenze: i punti giusti sono ben visibili ed il reggiseno è in evidenza. La gonna è del colore opposto rispetto alla camicia (nera), ma soprattutto è strettissima ed è cortissima: le sue gambe sono di fatto scoperte. Difficile restare indifferenti davanti ad un’immagine così: i fan stanno commentando con grande enfasi.

Aida, in questi giorni, ha realizzato uno shooting proprio vicino al Duomo di Milano: le immagini hanno fatto ovviamente il giro di Internet.