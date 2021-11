Ha dato l’annuncio ufficiale sui Social Network: Britney Spears ha condiviso con i suoi fan una serie di momenti che svelano il nome della stilista che sta disegnando il suo abito da sposa. Ora siamo ancora più curiose di vederlo…

Il #FreeBritney, il percorso di liberazione, aveva dato avvio ad una serie di grandi traguardi: dopo 13 anni di tutela legale del padre Jamie, la cantante è finalmente libera e ora non si parla d’altro se non del suo matrimonio!

La star musicale sta per convolare a nozze (per la terza volta) con il personal trainer Sam Asghari. I due si erano conosciuti sul set del video musicale di Slumber Party.

Ebbene, i preparativi dell’attesissima cerimonia sono in corso d’opera e i fan di Britney, già curiosi di vederla indossare il suo abito da sposa, sono ancora più frementi da quando la cantante ha svelato il nome della stilista che sta disegnando per lei una chicca d’altissima moda.

L’abito che indosserà Britney sarà l’epilogo felice di una lunga (e un po’ tormentata) storia.

Scopriamo insieme cosa c’è dietro le quinte.

Britney Spears e l’abito da sposa del suo (terzo) matrimonio: chi lo sta disegnando?

No, non è questo l’abito per il matrimonio. Questo scatto che ritrae Britney avvolta da un vestito rosa, principesco, con la sottoveste in raso e le maniche a sbuffo non è il fortunato protagonista delle sue future nozze, ma si tratta di un post che ci svela il nome della magnifica stilista che sta realizzando qualcosa perfettamente ad hoc per la cantante.

La suspence è stata veramente carica di tensione, ma il momento in cui Britney ha dichiarato il nome della produttrice dell’abito è arrivato su Instagram e ha fatto impazzire decisamente tutti.

“Donatella Versace sta realizzando il mio abito, proprio nel momento esatto in cui noi ne parliamo!”

E ora siamo tutte ancora più curiose di vederlo. Nel frattempo, per aumentare l’effetto sorpresa, la cantante ha postato sui Social una serie di scatti che ripercorrono momenti in compagnia di Donatella: attraversiamo il 2008, quando la premiazione agli MTV Music Awards per il singolo Piece of Me aveva visto Britney indossare già un abito sui toni dell’argento, del brand Versace.

Dagli stessi archivi, è riemersa anche una fotografia che vede le due donne insieme a Milano nel 2002 celebrando il debutto della nuova collezione Primavera Estate 2003, durante la settimana della moda.

Mentre corriamo sul profilo di Britney Spears per gustarci tutti i momenti emblematici dell’amicizia con Donatella Versace, non possiamo smettere di chiederci: come sarà questo abito da sogno?