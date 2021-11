Debora Pelamatti e Max Pezzali si sono ritrovati dopo quasi vent’anni di “amore a distanza”: tra di loro la regola dell’amico non ha funzionato!

Debora Pelamatti e Max Pezzali sono sposati solo da tre anni, ma il loro amore è nato più di vent’anni fa. La moglie del frontman degli 883 ha raccontato ai giornalisti di Leggo la bellissima storia d’amore vissuta con Max: prima di fidanzarsi ufficialmente sono stati amici per tanto, tanto tempo… ma poi non c’è stato più niente da nascondere e si sono dichiarati amore eterno! Durante l’intervista Debora ha preso in giro il marito, che in uno dei suoi brani più famosi canta “La regola dell’amico non sbaglia mai, se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente mai…”: “Con me non ha funzionato!” ha detto la Pelamatti. “Forse le canzoni che ci rappresentano di più sono “Sembro Matto” e “L’universo tranne noi”.

Debora Pelamatti e Max Pezzali, con lei la regola dell’amico non ha funzionato

Debora e Max oggi vivono insieme a Pavia, la stessa città dove il cantautore è nato 53 anni fa e dove i due si sono incontrati per la prima volta. “Era il 1995 quando ho conosciuto Max” ha raccontato Debora. “Mi ero iscritta all’università di Pavia e alcuni amici ci hanno presentato. Qualche giorno dopo uno di loro mi ha chiesto se avevo piacere a rivederlo e da lì è iniziata la nostra bellissima amicizia”. C’è voluto molto tempo prima che i due scoprissero di essere innamorati l’uno dell’altro. “All’epoca ero fidanzata con un bad boy, il classico ragazzaccio viziato e stupido che mi tradiva continuamente. I miei amici, Max compreso, non lo vedevano di buon occhio e quando partivo con lui nascondevo loro la verità. Un giorno Max, dopo aver scoperto le mie bugie, mi affrontò dicendo: “Se un amico ti dà dei consigli forse qualcuno potresti ascoltarlo, visto che così non è preferisco non vederti più, mi spiace che ti butti via così” mi disse, e poi dichiarò il suo amore per me”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Chapeau” Valentina Vignali confessa tutti i dettagli di quella “notte speciale” – FOTO

Se Debora inizialmente non dette peso alle parole di Max e alla sua dichiarazione d’amore, il 6 gennaio del 1996 ebbe un’epifania e capì quanto lui fosse importante per lei: “Era la notte del 6 gennaio, mi sono infilata gli stivali, non ho tolto nemmeno il pigiama e sono corsa a casa sua alle tre. Non mi rispondeva, verso le quattro ha aperto la porta e gli ho detto che l’amavo” ha raccontato. Ma anche in quel momento le cose non sono andate come nei film: “Mi aspettavo una scena da film e invece… mi ha fatto entrare a casa e ha chiesto se volevo dormire lì, però mi ha messa in un’altra stanza. Mi sono addormentata, la mattina era in cucina parlava di tutto ma evitava l’argomento… poi dopo mezz’ora mi chiese se fossi stata ubriaca. Io sono astemia, gli ho confermato che l’amavo e ci siamo baciati… non me ne sono andata più via”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Benedetta Parodi lo ama alla follia: “E’ la mia vita”. La FOTO non lascia dubbi, il marito cosa ne pensa?

In realtà dal 1996 al 2021 la relazione tra i due è stata tutto meno che costante. Max, infatti, dal 2005 al 2013 è stato sposato con Martina Marinucci, e solo dopo il divorzio è tornato a cercare la sua adorata Debora.